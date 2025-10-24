Gülcan Arslan’dan Tartışma Yaratan Cesur Kombin: Kırmızı Tayt Tulum’u Olay Oldu!

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Gerek başarılı kariyeri gerekse dikkat çeken görüntüsüyle her zaman ilgi odağı oluyor. En son internet yayın platformunda yayımlanan "Kimler Geldi, Kimler Geçti" projesinde boy gösteren Arslan, bu defa katıldığı bir davetteki tarzıyla magazin gündemine oturdu.

Kırmızı Tayt Tulum’uyla Bütün Dikkatleri Üzerine Çekti

Gülcan Arslan, katıldığı davette tercih ettiği cesur kombinle adeta bütün dikkatleri üzerine topladı. Ünlü isim, geceye kırmızı renkte, vücut hatlarını belli eden bir tayt tulum ile katıldı. Bu iddialı ve farklı görüntüsü, sosyal medyada hızla yayıldı. Arslan, kombinini şık bir deri ceket ve ışıltılı bir kolye ile tamamlayarak tarzına hareket kattı.

Ancak Gülcan Arslan’ın bu cesur tercihi, hayranları arasında tartışma yarattı. Tayt tulum kombini, bazı takipçiler tarafından beğenilirken, birçok kişi tarafından eleştirildi. Oyuncunun kıyafeti, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Arslan, bulunduğu her ortamda dikkat çekmeyi başaran bir ünlü olarak, bu davet ile de adından söz ettirmeyi bildi.

Gülcan Arslan’ın Popüler Projeleri

Gülcan Arslan, oyunculuk kariyerinde de birçok popüler projede yer aldı. Başarılı oyuncu, daha önce "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı", "Doğduğun Ev Kaderindir" ve "Sandık Kokusu" gibi sevilen dizilerde rol almıştı. Arslan, kariyerindeki başarısıyla olduğu kadar stil tercihleriyle de magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Her paylaşımı olay olan Arslan’ın bu son kırmızı tulumlu görüntüsü, sosyal medya trendleri arasına girmeyi başardı.