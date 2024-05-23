Gülcan Arslan yaz sezonunu Muğla'da açtı

Ünlüler, yoğun geçen sezonun ardından tatil için Ege ve Akdeniz bölgelerine yöneldi. Bu isimlerden biri de Gülcan Arslan oldu. Güzel oyuncu, tatil için Muğla Ortaca'ya gitti.

Gülcan Arslan yaz sezonunu Muğla'da açtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-05-2024 12:12

Son olarak Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger'in başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Gülcan Arslan, yaz sezonunu Muğla'da açtı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran 38 yaşındaki Arslan, formda görüntüsü, güzelliği ve dövmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Neşesi yerinde olan Gülcan Arslan, bikinili tatil pozlarını "Güzel yerlere zor gidilir" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni toplarken, takipçilerinden "Bu güzelliğin kaynağı nedir?" ve "Harikasın" gibi övgü dolu yorumlar aldı.

Gülcan Arslan, tatil pozlarıyla hayranlarına yazın enerjisini yansıtırken, güzelliği ve fit vücuduyla da büyük beğeni topladı. Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlarına devam eden oyuncu, takipçileriyle olan bağını güçlendirmeye devam ediyor.

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