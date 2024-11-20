Gülben Ergen’den yeni hit: “Defoluyorum Kalbinden”

Türk pop müziğinin sevilen ismi, sözü ve müziği Kubilay Karaca’ya ait “Defoluyorum Kalbinden” şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının düzenlemesi ise Taşkın Sabah ve Berk Sabah imzası taşıyor.





Her albümünde birçok hit şarkıya imza atan Gülben Ergen, yeni teklisiyle bir kez daha hayranlarını sevindirdi. “Defoluyorum Kalbinden”, güçlü sözleri ve etkileyici melodisiyle dikkat çekerken, Gülben Ergen’i bir kez daha müzik listelerinin zirvesine çıkarmaya aday.



Daha önce 2020 yılında çıkardığı “Seni Kırmışlar” albümünün isim şarkısının da söz ve müziğini üstlenen Kubilay Karaca, Gülben Ergen ile bu kez “Defoluyorum Kalbinden” de bir araya geldi…Karaca, şarkının vokallerinde de Ergen’e eşlik ediyor.