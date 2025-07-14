Gülben Ergen Yaz Sezonunu Bodrum’da Başlattı

Gülben Ergen, Bodrum’da yaz sezonunu açtı. Evinin iskelesinden denize girerken ve telefonla konuşurken objektiflere takıldı.

Gülben Ergen Yaz Sezonunu Bodrum’da Başlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2025 10:31

Gülben Ergen, yaz mevsiminin gelişini her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum’da karşıladı. Ünlü şarkıcı, sezonun ilk güneşli günlerini denizin ve doğanın tadını çıkararak değerlendirdi. Yaz boyunca sıkça Bodrum’da vakit geçiren Ergen, tatiline evinin iskelesinden denize girerek başladı.

İskelenin Keyfini Çıkardı

Bodrum’daki evinde gözlerden uzak bir şekilde tatil yapan Gülben Ergen, denize girdiği anlarda objektiflere yansıdı. Güneşin keyfini çıkaran Ergen, doğal haliyle dikkat çekti. Sahildeki sakinliği tercih eden sanatçı, kalabalıktan uzak bir gün geçirerek ruhunu dinlendirdi.

Telefon Görüşmesi Dikkat Çekti

Denizin serinliğinde kısa bir yüzmenin ardından iskelede telefonla konuşan Gülben Ergen, bu sıradaki tepkileriyle dikkat çekti. Zaman zaman mimikleriyle konuşmasına eşlik eden Ergen, keyifli olduğu kadar merak uyandıran bir tablo çizdi. Hayranları bu anları sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.

Benzer Haberler
Defne Samyeli’den Cannes Tatiline Devam: Güzelliğiyle Büyüledi Defne Samyeli’den Cannes Tatiline Devam: Güzelliğiyle Büyüledi
Neslihan Atagül 5 aylık oğlu Aziz'i paylaştı! İşte o kare... Neslihan Atagül 5 aylık oğlu Aziz'i paylaştı! İşte o kare...
Emre Altuğ, Bir Yıllık Aşkını İlk Kez Anlattı: “Çok Mutluyum!” Emre Altuğ, Bir Yıllık Aşkını İlk Kez Anlattı: “Çok Mutluyum!”
Engin Hepileri ve Beyza Şekerci Çeşme’de Aşka Geldi Engin Hepileri ve Beyza Şekerci Çeşme’de Aşka Geldi
Üç Güzel Oyuncu Yaz Tatiline Çeşme’de Başladı Üç Güzel Oyuncu Yaz Tatiline Çeşme’de Başladı
Bozburun’da Sümeyye Aydoğan Rüzgarı Bozburun’da Sümeyye Aydoğan Rüzgarı
ÇOK OKUNANLAR
Engin Hepileri ve Beyza Şekerci Çeşme’de Aşka Geldi
  • 14-07-2025 11:09

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci Çeşme’de Aşka Geldi

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kızlarıyla Deniz Keyfi
  • 11-07-2025 12:00

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kızlarıyla Deniz Keyfi

Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları
  • 10-07-2025 16:32

Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları

Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı
  • 10-07-2025 10:51

Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı

Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!
  • 09-07-2025 15:43

Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!