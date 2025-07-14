Gülben Ergen Yaz Sezonunu Bodrum’da Başlattı

Gülben Ergen, yaz mevsiminin gelişini her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum’da karşıladı. Ünlü şarkıcı, sezonun ilk güneşli günlerini denizin ve doğanın tadını çıkararak değerlendirdi. Yaz boyunca sıkça Bodrum’da vakit geçiren Ergen, tatiline evinin iskelesinden denize girerek başladı.

İskelenin Keyfini Çıkardı

Bodrum’daki evinde gözlerden uzak bir şekilde tatil yapan Gülben Ergen, denize girdiği anlarda objektiflere yansıdı. Güneşin keyfini çıkaran Ergen, doğal haliyle dikkat çekti. Sahildeki sakinliği tercih eden sanatçı, kalabalıktan uzak bir gün geçirerek ruhunu dinlendirdi.

Telefon Görüşmesi Dikkat Çekti

Denizin serinliğinde kısa bir yüzmenin ardından iskelede telefonla konuşan Gülben Ergen, bu sıradaki tepkileriyle dikkat çekti. Zaman zaman mimikleriyle konuşmasına eşlik eden Ergen, keyifli olduğu kadar merak uyandıran bir tablo çizdi. Hayranları bu anları sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.