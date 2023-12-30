Gülben Ergen sahne arkasını paylaştı: "İlk iş ayakkabıları fırlatmak..."

Gülben Ergen, hayranlarıyla sahne arkasındaki hazırlık aşamasını paylaşarak sosyal medyayı salladı. Ergen, performans öncesindeki anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ergen'in paylaştığı gönderide sahne arkasındaki heyecanı gözler önüne seriliyor. Sanatçı, paylaşımına şu notu ekledi:



‘’Hani o sahnedeki zarif kuğu var ya. Sahneden iner inmez ilk iş ayakkabıları fırlatmak ve ikinci kostüme hazırlanmak."



Gönderi, hayranlarının ilgisini çekerken binlerce beğeni ve yorum aldı. Gülben Ergen'in sosyal medya hesapları, hayranlarına sanatçının günlük yaşamına dair birçok anıyı ve paylaşımı sunarak onlarla daha yakın bir bağ kurmasına olanak tanıyor. Ergen'in sahne arkasındaki bu anları, hayranları arasında heyecan ve merakla karşılandı.