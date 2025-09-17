Gülben Ergen nasıl formda kalıyor? İşte yanıtı

Gülben Ergen, fit kalma sırrını açıkladı. Yaz aylarında kolay kilo verdiğini söyleyen sanatçı, yeni görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Yayın Tarihi : 17-09-2025 11:11

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son dönemde fit görüntüsüyle adından sıkça söz ettiriyor. 53 yaşında ve üç çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruyan Ergen, sırrını açıkladı. “Kışın kilo vermem çok zor oluyor ama yaz aylarında çok daha kolay inceliyorum” sözleriyle dikkat çekti.

Yaz aylarında kilo vermek daha kolay

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülben Ergen, beslenme düzeninin özellikle yaz mevsiminde kendisine çok uygun olduğunu belirtti. “Kilo veriyorum, iskelede size rastlama ümidiyle. Yazın sebze ve meyveler bana çok iyi geliyor. Montları giymeye başladığım andan itibaren kilo vermem zorlaşıyor” diyerek formunun sırrını paylaştı.

Fit haliyle sosyal medyada gündem oldu

Son dönemde özellikle yurt dışı tatilleriyle dikkat çeken Gülben Ergen, Japonya’dan yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmişti. Şimdilerde ise verdiği kilolarla konuşulan sanatçı, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar alıyor.

 

