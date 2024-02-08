Gülben Ergen: Beni Gonca Vuslateri oynasın

Kral Müzik Youtube kanalında Serhat Tekin’in konuğu olan Gülben Ergen kendisine sorulan sorulara samimi cevaplar verdi.

"Yalnız yaşamak, yanlış bir omuzda olmaktan iyidir"

Serhat Tekin’in ‘ Yalnız yaşamaktan memnun musunuz? Bir omuz arıyorum demiştiniz.’ sorusuna ‘ Bir omuz aramaktan vazgeçtim çünkü ümidimi yitirdim. Artık aramıyorum. Bir omuz aramak konusunda çok şanslı ve akıllı değilim. Yalnız yaşamak, yanlış bir omuzda olmaktan daha iyidir diye düşünüyorum.’ cevabını veren Gülben Ergen, yalnız yaşamanın zor bir şey olmadığını söyledi.

"Ben kendimden bıktırmam"

Programda Serhat Tekin’in ‘Zamanı yakalamakta zorlanıyor musunuz? Gülben Ergen markasını güncelleyebiliyor musunuz?’ sorusuna Gülben Ergen, “ 30 küsur yıldır bu işi yapıyorum. 30 sene boyunca yaptığım her işte nabzı tutmayı başardığımı düşünüyorum ve dışarıdan baktığınızda bunun hala geçerliliği var. Ben kendimden bıktırmam. Kendimden sıkılırsam ve monoton bir şekilde kendimi tekrara düştüğümü hissedersem başka alanlara evrilirim ya da azaltırım.”

"İrem Derici’de kendimi görüyorum"

Serhat Tekin’in “ Son zamanlarda hangi şarkıcıda kendinizi görüyorsunuz?” sorusuna “ İrem Derici’nin çalışkanlığında ve sahneye yaptığı yatırımlarda kendimi görüyorum. O Harbiye’de konser vereceği zaman kalbim yerimden çıkıyor. Çünkü biliyorum bir gün öncesinde ne yapmaya çalıştığını.” cevabını veren Gülben Ergen, “İrem’e ne tavsiye verirdiniz?” sorusuna ise, “ İnsanlara çok cevap verip kendini yorma ki seni yolundan alıkoyamasınlar. Seni sinirlendiremesinler, kendine yatırım yapmaya devam et. derdim. İrem, benim söyleyemediklerimi de söylüyor. Daha açık sözlü ve kendine sansür uygulamıyor.” cevabını verdi.

"Radikal estetik yaptırmak için daha zaman var"

Programda Serhat Tekin’in “Radikal estetik ile ilgili düşünceniz nedir?” sorusuna Gülben Ergen, “ Radikal estetik hakkımı hiç kullanmayacağım diye bir şey yok. Doğalın çözümünü arayarak bu işi geciktirmeye çalışıyorum. Estetik dikkatli kullanılması gereken bir şey. Ben ifademi kaybedemem. Aşırıya kaçarsam, yapay ve monoton olup mimiklerimi kaybedersem ben ben olmaktan çıkarım. Onu koruyarak bu hakkımı kullanacağım ama daha var.” cevabını verdi.

"Beni Gonca Vuslateri oynasın"

Programda “Hayatınız film olsa, sizi kimin oynamasını isterdiniz?” sorusuna Gülben Ergen, “Gonca Vuslateri oynasın isterim. Müthiş bir oyuncu ve yüz renklerimiz de benziyor. Bence çok iyi oynar çünkü beni iyi tanıyor.” cevabını verdi.

"Belli dönemlerde psikoloğa gidiyorum"

Serhat Tekin’in “ Psikoloğa gidiyor musunuz?” sorusuna Gülben Ergen, “ Evet gidiyorum. Belli dönemlerde. Bazen 3 ay üst üste gidiyorum bazen ara veriyorum. Bazen 1 sene hiç gitmediğim oluyor. Bu iş normal bir iş değil ve akıl sağlığını korumak gerekiyor. Hiç antidepresan kullanmadım mesela hayatımdaki tüm iniş çıkışlara rağmen.” cevabını verdi.

"Oğullarım Simge’yi çok beğeniyor"

Programda Serhat Tekin’in “ Oğullarınız size hiç müziğinizde akıl veriyor mu?” sorusuna Gülben Ergen, “ Kendi dinledikleri müzikle benim uzaktan yakından alakam yok. Kapak, fotoğraf, kıyafet gibi şeylere yorum yapıyorlar. Onları beğeniyorlar ve hoşlarına gidiyor. Çok yerli müzik dinlemiyorlar ama Simge’ye bayılıyorlar. Bir oğlum konserine de gitti Simge’nin.

"Yorumculuğuma 10 üzerinden 10 veriyorum"

Serhat Tekin’in “Bir şarkıcı olarak yorumculuğunuzun ciddiye alındığını düşünüyor musunuz?” sorusuna “ Tabii ki. ‘Yalnızlık’ şarkımdan beri düşünüyorum. O şarkı benim yorumculuğum adına kariyerimde önemli bir dönüm noktasıdır.” cevabını veren Gülben Ergen, “Yorumculuğunuza 10 üzerinden kaç verirsiniz?” sorusuna ise, “ 10 üzerinden 10 veriyorum. Zorlayıcı çoğu şarkımın altından kalkmışımdır. “ cevabını verdi.

"Sahte hesabım var"

Programın sosyal medya ile ilgili bölümünde “ İnstagram’da sahte hesabınız var mı?” sorusuna , “ Evet sahte hesabım var. Birilerine oradan bakıyorum.” cevabını veren Gülben Ergen, Serhat Tekin’in “ Takipten çıktığınız ünlüler oluyor mu?” sorusuna ise, “Evet oluyor. Birilerini takipten çıkmak neden küsmek anlamına geliyor onu anlamıyorum. Belki paylaştıklarını beğenmiyorum ve takipten çıkıyorum ama onu seviyorum.” cevabını verdi.

"Sahneme cebimden çok para harcadım"

Serhat Tekin’in ‘ Eskiden sahnenize çok yatırım yapardınız. Son yıllarda sizde bu hevesi görmüyorum. Neden?’ sorusuna Gülben Ergen “ O zaman ilkini yapıyor olmanın verdiği çok büyük bir heyecan vardı. Yapacağımı yaptım diyerek kapıyı kapatmak istemiyorum ama maddi olarak o zamanlar cebimden çok para yatırıyordum. Şimdi İrem Derici ve Ziynet Sali de bu çabayı gördüğüm zaman çok saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. Ama bir zaman sonra gelecek ki yapılamayacak bunlar. Şimdi yapılabiliyor çünkü çok fazla işe gittikleri için. Ben de öyleydim çok konserde olurdum. Artık anlayış değişti, fiyatlar değişti. Sahneye yatırımı şu anda değil ama zamanında yapmışım. İyi ki yapmışım.Belki çok acayip bir şarkı yakaladığımda tekrar delirip böyle bir yatırım yapabilirim.” cevabını verdi.

"Oyunculuk tekrar olabilir"

Serhat Tekin’in “ Sizi neden artık dizilerde görmüyoruz’ sorusuna, Gülben Ergen,“ ‘Dadı’ dizisinden sonra kendimi kapatmıştım çocuklar çok küçük diye. Bir iki dizi senaryosu okudum. Çok heyecan vericiydi. Hala okumaya devam ediyorum senaryoları. Artık oyunculuk olabilir. Sıcak bakıyorum.” cevabını verdi.