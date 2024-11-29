Güçlü Kadınlar, Güvenli Toplumlar: Şiddetsiz Bir Geleceğin İnşası” Etkinliği NeoTech Campus’te Gerçekleştirildi

Etkinlik, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların toplumsal, ekonomik, hukuksal ve kültürel alanlarda güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu’nun konuşmalarıyla başladı. Prof. Dr. Çıtıpıtıoğlu, toplumun tüm bireylerinin kadına şiddetle mücadelede oynadığı rollere vyurgu yaparak, “Toplumun birer üyesi olarak, bu toplantıda bulunarak devletimizin verdiği mücadeleye desteğinizi göstemiş oluyorsunuz.” dedi. Ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, konu ilişkili devlet politikalarını ve uygulamalarını anlattı, katılımcılara şiddetle mücadele başlığını tüm detaylarıyla çalıştıklarını ifade ettiğine ve Bakanlığın akademi ile yaptığı işbirliklerine değindi. Sayın Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, etkinlik ve alandaki destekleri için İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’ne teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Gerçekleştirilen panellerde, kadınların toplumsal alanlardaki zorlukları ve bu zorlukların aşılmasında bireylerin, kurumların ve devletin üstlenmesi gereken roller tartışıldı. Burada devlet politikalarının, hukuki düzenlemelerin ve bireysel sorumlulukların etkinliği değerlendirildi.

Birinci panelde, kadınların kamusal alandaki varlığının ve devlet politikalarının kadına yönelik şiddetle mücadeledeki etkisi ele alındı. Panelde; FSMVU Toplum Araştırmaları Uygulama Merkezi Başkanı ve KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kevser Danışoğlu, televizyon yapımcısı Esra Erol, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ve AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, değerli görüşlerini paylaştı.

Oturum sırasında Prof. Dr. Zeynep Kevser Danışoğlu, kadın çalışmalarının bireysel olmaktan öte politik bir mücadele alanı olduğunu belirterek, bu alandaki eşitsizliklere karşı ortaklaşa çalışmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Danışoğlu, üniversitemize bu tür organizasyonlara verdiği destek için ayrıca teşekkür etti. Prof. Dr. Edibe Sözen’in “Kadına şiddet meselesini gençler hep birlikte çözecek. Gençlerimizi alkışlayalım.” ifadelerini kullandığı panelde, Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, kadın çalışmalarıyla yolu kesişen akademisyenlerin işinin kolay bitmediğini, bu alanda çalışan akademisyenlerin akademide ve sahada ihtiyaç duyulan her yere koştuğunu ifade ederken, AK Parti Milletvekili ve Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Büşra Paker, şiddetin çoğu zaman fiziksel, ama bazen psikolojik, ekonomik, dijital boyutlarının da olduğunu ifade etti, konuyla ilgili birçok desteği bir arada bulundurduklarını kaydetti.

Televizyon yapımcısı Esra Erol, yalnızlık hissinin dijitalleşen dünyada her geçen gün daha da fazlalaştığını, bu nedenle de ‘Yalnız Değilsiniz, Ben Buradayım’ sloganı ile bu durum ile ilgilendiğini belirtti. Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Sayın Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Birleşmiş Milletler raporundan alınan verilere değinerek, dünyada kadına şiddetin en sık görüldüğü yerlerin sırasıyla Afrika, Güney Asya ve Okyanusya olduğunu kaydetti. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, kadına şiddet meselesini gençlerin hep birlikte çözeceğini ifade etti, “Dünyaya adalet dağıtmış bir milletiz, bu sebeple misyonumuzu bilmek zorunda olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

İkinci panelde kadınların ekonomik, kültürel ve hukuki alandaki rollerine odaklanıldı. Şiddeti besleyen toplumsal normlara karşı çözüm önerileri ve farkındalık çalışmaları tartışıldı. Panelde konuşmacı olarak; iş insanı ve aktivist Leyla Alaton, sanatçı ve kadın çalışmaları uzmanı Prof. Dr. Mehtap Demir Güven, hukukçu ve TV program danışmanı Av. Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özgül Özkan Yavuz ve sanatçı Aydilge Sarp yer aldı.

Panel kapsamında konuşan 27. Dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Özgül Özkan Yavuz, kadınların ve erkeklerin birbirlerinden daha iyi oldukları konuların varlığından ve bunun olumlu etkilerinden bahsederek, edinilen haklar bağlamında kadınların ve erkeklerin eşit olmalarının gerekliliğini vurguladı. İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehtap Demir Güven’in kültürel yapılar içinde iyileşmeyi teşvik eden araçların geliştirilmesi gerektiğini belirttiği panelde, İş insanı ve aktivist Leyla Alaton, gençlere seslenerek mesleklerine sıkı sıkı sarılmalarının önemini anlattı. Bu noktada İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, salonda hayata farklı açılardan bakan iş kadınlarının olduğunun ve bu kadınların birbirlerine destek olmalarının kritik önemde olduğunun altını çizdi.

Hukukçu Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, şiddetin yalnız kadın bağlamında değil, genel bağlamda da değerlendirilmesinin önemli olduğunu, salt ‘kadına şiddet’ başlığında oluşturulan perspektiflerin şiddet ile mücadele noktasında yetersiz kaldığını ifade etti. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Yeşer Özer Yürür, farklı coğrafyalardaki kadınların çok benzer zorluklarla mücadele ettiğini anlattı. Sanatçı Aydilge Sarp, kadın söz yazarı ve bestecilerin azlığına dikkat çekerek, kadınların kendi hikayelerini duyurmasının önemli olduğunu kaydetti.

Toplumsal dönüşüme katkıda bulunmayı ve kadına yönelik şiddetin son bulması için bireysel ve kurumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen bu organizasyon; Ayşe Cevahir, Elif Cevahir Tuzlakoğlu, Nilhan Değer, Sevinç Sancak, Sare Aydın, Hacer Özil, Zeynep Görmezoğlu gibi iş, sanat ve akademi dünyasından geniş bir katılımla ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi akademisyenleri, öğrenci kulüpleri, öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşerek tamamlandı.