Gripin'in Türkiye Turnesi Başlıyor

Geçtiğimiz ay Amerika’da verdikleri bir dizi konser serisinde dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan grup üyeleri, bu hafta başlayacak olan Türkiye turnesinde de hayranları ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Gripin Yapım etiketiyle yayımlanan ve müzik platformlarında üst sıralara yerleşen “Kim Tutar Beni”nin iddialı sözleri ise Birol Namoğlu ve Murat Başdoşan’a ait. Başarılı grup, merakla beklenen yeni albümünden izler barındıran parçalar yayımlamaya devam edecek.

Gripin’in Türkiye turnesinin detayları ise şöyle;

27 Nisan MALATYA – KKM Kemal Sunal Salonu

28 Nisan ELAZIĞ – Akgün Otel

2 Mayıs RİZE - İsmail Kahraman Kültür Merkezi

3 Mayıs TRABZON - KTÜ AKM Salonu

4 Mayıs ERZİNCAN - Erzincan Üniversitesi Kongre & Kültür Merkezi

5 Mayıs ERZİRUM - Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

9 Mayıs ADANA - Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

22 Mayıs BURSA – Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

24 Mayıs ANTALYA – Aktüel Sahne