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Green Card Başvuru Tarihleri 2023, Başvuru Şartları ve Sonuçları

2023 yılı Green Card başvuruları başlamış bulunmaktadır. Başvuruların son tarihi 7 Kasım olarak belirlenirken, başvuru kriterleri ve detaylar merak konusu oldu.

Green Card Başvuru Tarihleri 2023, Başvuru Şartları ve Sonuçları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 16:35

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama fırsatı sunan Green Card'ın 2023 başvuruları başladı. Peki, başvurular ne zaman sona erecek ve nasıl başvuruda bulunabilirsiniz? İşte tüm detaylarıyla Green Card başvuruları…

Green Card Başvuruları Ne Zaman Sona Erecek?

Green Card başvuruları 4 Ekim'de start aldı. Adaylar için son başvuru tarihi olarak 7 Kasım belirlendi. Elektronik ortamda yapılacak olan başvurular için resmi site olarak https://dvprogram.state.gov/ belirlenmiştir.

Green Card Nedir? Hangi Hakları Sunar?

Green Card, bilinen diğer adıyla Alien Registration Card (Daimî Oturma İzni), sahibine ABD'de yasal ikamet ve çalışma hakkı veren bir göçmen vizesidir. Bu kart sayesinde kişiler Türk vatandaşlığını sürdürürken, Amerika'da birçok vatandaşlık hakkından faydalanabilmektedir.

Green Card Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Green Card alabilmek için belli başlı kriterler mevcuttur:

  • Başvuruda bulunan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
  • Lise mezunu olma şartı bulunmaktadır. Ancak, lise mezunu olmayanlar için son 5 yıl içerisinde 2 yıl süreyle uzmanlık gerektiren bir alanda çalışmış olma koşulu aranmaktadır.
  • İngilizce bilmek Green Card için zorunlu bir kriter değildir.
  • İnternet üzerinden yapılacak başvurularda kabul edilen bireyler Green Card'ı alabilirler. Evli bireyler de Green Card için eşleriyle birlikte başvurabilirler.

Green Card Başvuru Sonuçları

Katılımcılar Mayıs ayının başlarında DV başvuru sonuçlarını kontrol edebilirler. Başvuru sonuçlarına https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ancak, sonuçlara ulaşabilmek için katılımcıların onay numaralarına sahip olmaları gerekmektedir.

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