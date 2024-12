GQ Türkiye Men of the Year 2024 ödülleri sahiplerini buldu

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 ödül töreni önceki akşam gerçekleşti. Bu yıl rutini kıran, ezberleri bozan başarılı insanların hikayelerine odaklanan MOTY’de 13 farklı kategorideki etkileyici isim ödül aldı. GQ Türkiye Men of the Year 2024 için çekilen ve ilk kez yayınlanan film büyük heyecan uyandırdı.

Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası, sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla fark yaratan, rutini kırıp içindeki yaratma cesaretini ortaya çıkaran başarılı isimler ödüllendirildi. Ece Sükan’ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.

GQ Türkiye Men of the Year 2024 ödül gecesi Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş’in açılış konuşmasıyla başladı. Gebeş; “Bu akşam burada yalnızca başarıyı değil fark yaratmayı, sınırları aşma cesareti göstermeyi kutluyoruz. Biliyoruz ki rutine meydan okuyanlar, sınırları zorlayarak yeni yollar açanlar aslında sadece kendi hayatlarını değil hepimizin bakış açısını değiştiren büyük kahramanlardır. Biz de GQ Türkiye olarak her adımıyla yeni standartlar belirleyen bu kişileri ödüllendiriyor ve tebrik ediyoruz. En iyi olmak, değer yaratmak, hikâye yaratmak, bu hikayelerle başkalarına yol açmakla mümkündür. Bugün burada kutladığımız yalnızca başarının hikayesi değil, tutkunun, vizyonun ve hayallerin zaferi” diyerek hislerini dile getirdi.

‘Yılın Yükselen Yıldız Oyuncusu’ ödülünü Burak Berkay Akgül kazandı. Genç yıldıza ödülünü Şevval Sam verdi. Burak Berkay Akkül; “Küçükken çok hayal kuran bir insandım hala da öyleyim. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok uğraştım. Ben öğrenciyken Zafer abinin kitabının imza gününe gitmiştim. Kitabı imzalarken bir gün aynı projede oynamak dileğiyle notunu yazdı ve biz daha sonrasında aynı projede usta çırak olarak oynadık. Ve bugünde aynı ödül töreninde birlikte ödül alıyoruz. Biliyorum ki hayat tesadüflerden ibaret değil, biz hayal kurdukça daha güzel bir yer haline geliyor. Bu ödülde benim bir hayalimdi bu yüzden hayallerime beni bir adım daha yaklaştırdığınız için teşekkür ederim” dedi.

Olimpiyatlarda atıcılıkta kazandığı madalya ve ikonik duruşuyla bütün dünyada fenomen olan Yusuf Dikeç’in ‘Yılın Spor İnsanı’ dalındaki ödülünü Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Olimpiyatlardaki rutini kıran duruşu ve başarısı ile hem bizlerin gurur kaynağı oldu hem de GQ global edisyonlarında da övgüyle yer aldı. Dünya çapında tanınan böyle önemli bir kişiyi bu sahnede ağırlamaktan çok büyük gurur duyuyoruz”diyerek takdim etti. Yusuf Dikeç; “Gençlere şunu söylemek istiyorum; hayallerinizi ve hedeflerinizi büyük tutun. Sakın geri adım atmayın, çok çalışın. Yaptığınız her neyse tutkuyla çalışmayı sürdürün” dedi.

‘Yılın Moda Tasarımcısı’ ödülünü Emre Erdemoğlu, Nova Fashion Group Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Boz’dan aldı.

‘Yılın Komedi İnsanı’ seçilen usta oyuncu Zafer Algöz ödülünü Çağlar Çorumlu’nun elinden aldı. Algöz hislerini; “Bizim mesleğimiz dışarıdan çok cazip ancak içeriden çok zorlu bir iş. 2024 yılı hayatımın en kötü senesiydi önce annemi sonra babamı kaybettim. Tam bu yılın bitimine doğru bu ödül benim için çok büyük bir moral oldu” diyerek dile getirdi.

‘Yılın Şefi’ ödülünü Mehmet Akdağ’a Şölen CEO’su Erdoğan Çoban verdi.

Burak Deniz kazandığı ‘Yılın Ekran Yıldızı’ ödülünü ünlü oyuncu Gürkan Uygun’un elinden aldı.Burak Deniz; “Mesleğime aşığım. Aynı heyecanla aynı istekle aynı bu çocuksu duyguyla mesleğime devam ediyorum.” dedi.

‘Yılın Stil Sahibi Erkeği’ ödülünün kazananı ise Can Hakko oldu. Hakko’ya ödülünü Ece Sükantakdim etti. Can Hakko; “Bu ödülü sevgili dedem Vitali Hakko'ya ithaf etmek istiyorum. O benim için bir moda ikonudur. Bu akşam bu ödülü aldıysam onun sayesindedir” dedi.

GQ Türkiye Men Of TheYear 2024’te ‘Yılın Oyuncusu’ rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla beğeni toplayan Ekin Koç oldu. Koç’a ödülünü usta oyuncu Halit Ergenç verdi. Ekin Koç; “Teşekkür etmem gereken çok fazla insan var ancak ben tüm hakkımı ailemden yana kullanmak istiyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum annecim, bu ödülü senin için alıyorum” diyerek duygusal bir konuşma yaptı.

Kerem Kazaz ‘Yılın Cesaret’ ödülünün sahibi oldu. Kazaz’a ödülünü Nesrin Cevadzade verdi.

Mert Demir ‘Yılın Hype’ı’ ödülünü rockstar Teoman’ın elinden aldı. Mert Demir; “Bu ödülü Teoman'dan alıyor olmak benim için çok çok değerli. Teoman bana kalbinden ne geliyorsa onu yapman gerektiğini gösteriyor.” dedi.

Yılın Göz Alıcı Başarısı’ ödülü Afra Saraçoğlu’nun oldu. Saraçoğlu’na ödülünü Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan takdim etti. Aldığı ödül ile duygulanan ve doğum gününde ödül almaktan duyduğu mutluluğu belirten Afra Saraçoğlu; “Bugün tam da doğum günümde bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Ben bu ödülü çalışan, üreten, yılmayan, ne yaşarsa yaşasın kahkahası eksik olmayan, başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlar adına alıyorum” dedi.

‘Yılın Uluslararası Başarısı’ ödülünü yurtdışındaki oyunculuk başarısıyla hepimizi gururlandıran İlker Kaleli kazandı. Kaleli’ye ödülünü Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur takdim etti. İlker Kaleli; “Sıla'ya ne olursa olsun her halimde yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Bir oyuncuyla yaşamak çok kolay bir şey değil. Anlatacak çok hikayemiz var. Burası bildiğiniz gibi binlerce yıllık İpek Yolu. Burada konu da bitmez, insan da bitmez. Bu ülke çok daha güzel şeyleri, bu ülkenin insanı çok daha güzel günler görmeyi hakediyor. Kendimizi boğmaktan, birbirimizi vurmaktan, kadınlarımızı ve çocuklarımızı öldürmekten, her şeyin kolayına kaçmaktan, vasatı alkışlamaktan, bu cehaletten ve canilikten kurtulduğumuz gün bence bu ülkenin önünde hiçbir şey duramaz” dedi.

GQ Men of the Year 2024’te ‘Yılın Kadını’ ödülünü kazanan Gökçe Bahadır’a ödülü rol arkadaşı Salih Bademci tarafından takdim edildi. Gökçe Bahadır, Salih Bademci’den ödül almaktan duyduğu mutluluğu belirterek; “Hepimizin farklı bir hikayesi var gibi gözükse de aslında bazı hikayelerimiz çok ortak. Benim de rutini bozmak, ezber bozmak deyince aklıma mesleğe ilk başladığımzamanlarda 20'li yaşlarda olan Gökçe geldi. Açıkçası ona bir teşekkür etmek istiyorum, koktuğu halde cesur davranan, risk almaktan korkmayan, kendine çok inanan, güvenen, istikrarlı olmaya çalışan, dünyadan uzak bir o kadar da yakın olan Gökçe'ye teşekkür ederim. Bugün burada olmamın sebebi kendisidir. Aslında son zamanlarda çok zor dönemlerden, her şeyin anlamını yitirdiği zamanlardan geçiyoruz. Kadınların, çocukların öldürüldüğü bir dünyada her şey anlamını kaybetmiş durumda bizler için ancak yine de bizler hayata tutunmaya, kendi içimizde bir şeyleri anlamlandırmaya, pozitif kalmaya mecbur hissediyoruz kendimizi, çünkü bu dünyanın bizim gibi insanlara ihtiyacı var. O yüzden bende hayal kurmaya devam eden, umudunu kaybetmeyen herkes adına alıyorum” dedi.

Ödül töreni ve gecenin tüm detayları, GQ Türkiye dijital platformlarından canlı olarak yayınlandı. GQ Türkiye Men Of The Year bu seneBiscolata, Hemington, Peugeot, Hot Wheels, Ouchhh’ınkatkılarıyla gerçekleşti. Ödül törenine mekan sponsoru olarakFour Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus ev sahipliği yaptı.

