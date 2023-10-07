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Gözyaşları içinde hastalığını açıklamıştı! Dilan Polat son testlerini paylaştı

Son haftalarda kara para aklama, tetikçi tutma ve vergi kaçırma iddialarıyla sıkça gündeme gelen Dilan Polat, son olarak hastalığını sosyal medya hesabından paylaşarak gözyaşları içinde duygusal bir açıklama yapmıştı. "Dayanılmayacak ağrılarım var" diyen ünlü isim, hastalığının lupus olduğunu belirterek "Tedavisi olan bir hastalık değil" ifadelerini kullanmıştı. Dilan Polat, son yapılan test sonuçlarını da yayınladı...

Gözyaşları içinde hastalığını açıklamıştı! Dilan Polat son testlerini paylaştı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 07-10-2023 12:51

Ailesi hakkında sürekli yeni iddialar ortaya çıkan Dilan Polat, bir süre önce hastalığı hakkında gözyaşları içinde bir açıklama yapmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, pozitif lupus hastası olduğunu ve düzenli olarak kortizon alması gerektiğini belirtmişti.

 

Polat, hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını, sadece semptomları hafifletebileceklerini ifade etmişti. Ancak sonraki bir test sonucunda negatif sonuç aldığını duyurarak lupus hastası olmadığını açıkladı. Kendi doktorlarıyla danıştıklarını ve test sonuçlarının kafa karıştırıcı olduğunu belirtti.

Dilan Polat, dün akşam ikinci bir test yaptırdığını açıkladı ve sonuçlarını takipçileriyle paylaştı. Polat,"Çok şükür Allah'ım" diyerek sonuçlarının negatif çıktığını ve lupus hastası olmadığını söyledi. 


 

Ünlü isim 'Bu testler birkaç gruba ayrılıyor. Biz ilk çıktığı gün kendi alanı olmayan doktorlara da danışmıştık biraz kafamız karışmıştı ve çok üzülmüştük' dedi.

Lupus hastalığını öğrendiği ilk gün eşi Engin Polat'ın hüngür hüngür ağladığını hiç unutamayacağını da ekleyen Dilan Polat, "Bir şey var eklemlerle ilgili ama Lupus değil" dedi.

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