Gözü Gibi Saklıyordu! İrem Helvacıoğlu’ndan Sora Sürprizi

İrem Helvacıoğlu gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sora’nın yeni bir karesini sosyal medyada paylaştı. Minik Sora’nın son hali takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Gözü Gibi Saklıyordu! İrem Helvacıoğlu’ndan Sora Sürprizi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 22:15

İrem Helvacıoğlu anne olduktan sonra hayatının en özel anlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine küçük mutluluklarını gösteriyor. Bu kez de kızı Sora’nın yeni bir karesini paylaşarak sevenlerini mutlu etti.

Minik kızını kameralardan uzak büyüten Helvacıoğlu’nun bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Sora’nın yeni halini merak eden takipçileri oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorumlarla karşılık verdi.

Anne Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

İrem Helvacıoğlu’nun hayatında son dönemde yepyeni bir dönem başladı. “Güneşin Kızları”, “Seni Çok Bekledim”, “Sen Anlat Karadeniz” ve “Yürek Çıkmazı” gibi yapımlarla tanınan oyuncu artık kariyerinin yanı sıra annelik heyecanıyla da gündemde.

İşletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024’te sessiz sedasız evlenmişti. Çiftin mutluluğu ise kısa süre sonra gelen bebek haberiyle daha da büyümüştü. Bebeğinin kız olacağını açıklamış ve heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.

Sora 15 Ekim 2025’te Dünyaya Geldi

İrem Helvacıoğlu 15 Ekim 2025’te kızı Sora’yı kucağına aldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken oyuncu o günden sonra kızının özel hayatını korumaya özellikle dikkat etti.

Sora’yı mümkün olduğunca kameralardan uzak tutan Helvacıoğlu yine de zaman zaman minik kızından kareleri takipçileriyle paylaşmayı tercih ediyor. Son paylaşımı da bu özel anlardan biri oldu.

Minik Sora Takipçilerin İlgi Odağı Oldu

Kızıyla ilgili paylaşımları her zamanki gibi büyük ilgi gördü. Özellikle Sora’nın yeni halini görmek isteyen takipçileri gönderiye kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.

Oyuncunun annelik sürecini kendi sınırları içinde ve daha sakin bir şekilde yaşaması da dikkat çekiyor. Sosyal medyada aktif olsa da kızının özel hayatını korumaya özen gösteren Helvacıoğlu son karesiyle bir kez daha takipçilerinin yüzünü güldürdü.

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