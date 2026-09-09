Ebru Şahin İzlanda’yı Salladı! Pozları Sosyal Medyayı Yıktı

Ebru Şahin, tatil için gittiği İzlanda’dan yeni karelerini paylaştı. Güzel oyuncunun doğayla iç içe pozları kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Ebru Şahin İzlanda’yı Salladı! Pozları Sosyal Medyayı Yıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 22:03

Ebru Şahin bugüne kadar birbirinden farklı yapımlarda izleyici karşısına çıktı. “Kan Parası”, “Savaşçı”, “İstanbullu Gelin”, “Hercai” ve “Gizli Bahçe” gibi dizilerde rol alan oyuncu özellikle “Hercai”deki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şimdilerde ekranlara biraz ara veren Şahin bu zamanı seyahat ederek ve sosyal medyada takipçileriyle paylaşarak değerlendiriyor. Instagram’da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan oyuncunun attığı her adım da doğal olarak yakından takip ediliyor.

Cedi Osman’la Mutlu Evlilik

Ebru Şahin’in özel hayatı da kariyeri kadar merak ediliyor. Milli basketbolcu Cedi Osman ile uzun süre devam eden birlikteliğinin ardından 2022 yılında evlenmişlerdi. Zaman zaman birlikte yaptıkları tatillerden ve özel anlarından kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyorlar.

Şahin’in bu kez İzlanda’dan yaptığı paylaşımlarda ise ön planda ülkenin doğal güzellikleri vardı. Oyuncunun rahat ve keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Takipçilerinden Tam Not Aldı

İzlanda’dan gelen yeni kareler Ebru Şahin’in sosyal medya hesabını kısa sürede hareketlendirdi. Takipçileri güzel oyuncunun fotoğraflarına beğenilerini gösterirken tatil rotası da merak konusu oldu.

Şahin’in doğayla iç içe geçen İzlanda tatili sosyal medyada şimdiden dikkat çeken paylaşımlar arasında yerini aldı. Güzel oyuncu, hem tarzıyla hem doğal pozlarıyla yine takipçilerinden tam not almayı başardı.

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