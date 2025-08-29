Gözleri KaraDeniz Dizisi Yayın Tarihi Açıklandı

atv’nin yeni iddialı dizisi Gözleri KaraDeniz için geri sayım başladı. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı dizi, yeni sezonu açan ilk yapım olacak.

Yayın Tarihi Kesinleşti

Uzun süredir merakla beklenen Gözleri KaraDeniz dizisinin yayın günü belli oldu. Yapımcılığını Türk televizyonculuğunun başarılı isimlerinden Saner Ayar’ın üstlendiği ve O3 Medya imzası taşıyan dizi, 2 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Konusu Merak Uyandırıyor

Dizide, hayatının koca bir yalan olduğunu öğrenen kaptan Azil (Halit Özgür Sarı) ile güçlü bir avukat olan Güneş’in (Özge Yağız) imkânsız aşk hikâyesi anlatılacak. Tutkulu, sürükleyici ve bol entrikalı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemesi bekleniyor.

Güçlü Kadro Bir Araya Geldi

Dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise birbirinden güçlü isimler bulunuyor:

Mehmet Özgür

Yonca Şahinbaş

Mustafa Açılan

Erol Babaoğlu

Ebru Aykaç

Eren Ören

Osman Albayrak

Onur Özaydın

Gizem Arıkan

Berk Ali Çatal

Türkü Su Demirel

Özgür Çınar Deveci

Ayten Uncuoğlu

Yeni Sezonun İlk Dizisi Olacak

Gözleri KaraDeniz, bu sezonun ekrana gelecek ilk yeni dizisi olarak dikkat çekiyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de çarpıcı hikayesiyle sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında yer alması bekleniyor.