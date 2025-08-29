Gözleri KaraDeniz Dizisi Yayın Tarihi Açıklandı

atv’nin yeni iddialı dizisi Gözleri KaraDeniz için geri sayım başladı. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı dizi, yeni sezonu açan ilk yapım olacak.
Yayın Tarihi Kesinleşti
Uzun süredir merakla beklenen Gözleri KaraDeniz dizisinin yayın günü belli oldu. Yapımcılığını Türk televizyonculuğunun başarılı isimlerinden Saner Ayar’ın üstlendiği ve O3 Medya imzası taşıyan dizi, 2 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Konusu Merak Uyandırıyor
Dizide, hayatının koca bir yalan olduğunu öğrenen kaptan Azil (Halit Özgür Sarı) ile güçlü bir avukat olan Güneş’in (Özge Yağız) imkânsız aşk hikâyesi anlatılacak. Tutkulu, sürükleyici ve bol entrikalı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemesi bekleniyor.
Güçlü Kadro Bir Araya Geldi
Dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise birbirinden güçlü isimler bulunuyor:
-
Mehmet Özgür
-
Yonca Şahinbaş
-
Mustafa Açılan
-
Erol Babaoğlu
-
Ebru Aykaç
-
Eren Ören
-
Osman Albayrak
-
Onur Özaydın
-
Gizem Arıkan
-
Berk Ali Çatal
-
Türkü Su Demirel
-
Özgür Çınar Deveci
-
Ayten Uncuoğlu
Yeni Sezonun İlk Dizisi Olacak
Gözleri KaraDeniz, bu sezonun ekrana gelecek ilk yeni dizisi olarak dikkat çekiyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de çarpıcı hikayesiyle sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında yer alması bekleniyor.