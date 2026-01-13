Gözaltına Alınan Oktay Kaynarca'dan İlk Açıklama

Uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca cephesinden açıklama geldi.

Yayın Tarihi : 13-01-2026 12:56

Yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi: Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, “Bebek Oteli” kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edilmiştir. Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullanmıştır.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM

Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmiş; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etmiştir.

