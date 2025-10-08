Gözaltına Alınan İrem Derici'nin Avukatından İlk Açıklama

İstanbul sabahına damga vuran uyuşturucu operasyonu, magazin dünyasında büyük bir şok yarattı. Aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, ifadeleri alınmak ve kan örnekleri verilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Ünlü İsimlere Büyük Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan 19 ünlü isim tespit edildi. Operasyonun sabah saatlerinde gerçekleştiği, ekiplerin eş zamanlı olarak birçok adrese baskın yaptığı öğrenildi.

Soruşturmada adı geçen ünlüler arasında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Dilan Polat, Kaan Yıldırım ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimler yer alıyor. Gözaltına alınan kişiler, ifadeleri tamamlanana kadar jandarma biriminde tutulacak.

İrem Derici’nin Avukatından İlk Açıklama Geldi

Gözaltına alınan şarkıcı İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Avukat Mermer, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: