“Gösteriş” Eleştirisine Özge Ulusoy’dan Esprili Yanıt

Özge Ulusoy bu kez özel jet paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yaptığı son video hem çok konuşuldu hem takipçileri ikiye böldü. Lüks çantalarını gösterdiği ve uçakta çektiği video bazı kişiler tarafından “gösteriş” olarak yorumlanınca ünlü manken gelen eleştirilere sessiz kalmadı ama kendi tarzıyla cevap verdi.

Özel Jet ve Lüks Çanta Videosu Olay Oldu

Ulusoy’un özel uçakta çektiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoda lüks marka çantalarını tanıttığı ve “çantanın içinde ne var?” konsepti yaptığı görülünce yorumlar da gecikmedi. Bazı takipçileri videoyu doğal ve eğlenceli bulurken bazıları ise “fazla gösteriş” eleştirisi yaptı.

İşin ilginç tarafı ise Özge Ulusoy’un bu yorumlara tek tek cevap vermesi oldu. Gelen mesajlara kayıtsız kalmayan ünlü isim hem esprili hem zaman zaman iğneleyici yanıtlarıyla dikkat çekti.

“Arada Olur Öyle” Diyerek Olayı Tiye Aldı

Eleştirilerden biri “Uçakta subliminal şekilde lüksünü göstermişsin” olunca Özge Ulusoy’un cevabı oldukça kısa ve net oldu: “Arada olur öyle.” Bu cevap sosyal medyada daha da fazla paylaşılırken birçok kişi ünlü ismin olayı tiye alışını eğlenceli buldu. Bazı takipçileri ise onun bu rahat tavrını “samimi” olarak yorumladı.

Yorumlara Tek Tek Cevap Verdi

Ulusoy’un sadece video paylaşmakla kalmayıp yorumlara da aktif şekilde cevap vermesi dikkat çekti. Bir takipçisinin “Böyle çantayı nasıl kullanıyorsun?” sorusuna verdiği esprili yanıtlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü manken zaman zaman kendisine yöneltilen sert yorumlara da karşılık vermekten çekinmedi. Bu durum bazı kullanıcılar tarafından “fazla açık sözlülük” olarak değerlendirilse de birçok kişi onun doğrudan iletişimini sevdiğini dile getirdi.

“Bazen Hak Eden Yorumlar Oluyor”

Özge Ulusoy daha sonra yaptığı açıklamada sosyal medya etkileşimiyle ilgili düşüncelerini de paylaştı. Takipçileriyle yazışmayı sevdiğini söyleyen ünlü isim “Bazen kendimi tutamayıp cevap veriyorum. Bazen de gerçekten hak eden yorumlar oluyor” diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Hem Eleştirilen Hem Takdir Edilen Bir İsim

Uzun yıllardır modellik sunuculuk ve oyunculuk kariyerini sürdüren Özge Ulusoy her zaman magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Bu son olay da gösteriyor ki sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yine uzun süre konuşulacak gibi duruyor.

Bir kesim onu “doğal ve eğlenceli” bulurken bir kesim ise “fazla gösterişli” yorumunu yapmaya devam ediyor. Ama görünen o ki Özge Ulusoy bu tartışmaları pek de ciddiye almıyor ve kendi tarzıyla yoluna devam ediyor.