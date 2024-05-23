Görkemli gala! Meryem Uzerli ve Şevval Sam'ın şıklıkları göz kamaştırdı

Ru dizisi gala yaptı. Oyuncular ilk gösterimi birlikte izledi. Galaya katılan dizi oyuncuları şıklıklarıyla dikkat çekti. Özellikle Meryem Uzerli ve Şevvam Sam'ın tarzları olay oldu. İki güzel oyuncuya övgü dolu yorumlar geldi.

Görkemli gala! Meryem Uzerli ve Şevval Sam'ın şıklıkları göz kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-05-2024 11:07

Yeni dizi 'Ru', görkemli bir gala ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin oyuncuları, ilk gösterimi hep birlikte izleyerek bu özel anı paylaştılar. Galaya katılan oyuncular, şıklıklarıyla göz kamaştırırken, özellikle Meryem Uzerli ve Şevval Sam'ın tarzları büyük beğeni topladı.

Meryem Uzerli ve Şevval Sam, kırmızı halıda sergiledikleri zarif ve çarpıcı kıyafetleriyle dikkat çekti. İki güzel oyuncu, sosyal medyada ve basında övgü dolu yorumlar aldı. "Göz kamaştırıcı" ve "Muhteşem stil" gibi ifadelerle hayranlarından tam not aldılar.

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