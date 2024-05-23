Görkemli gala! Meryem Uzerli ve Şevval Sam'ın şıklıkları göz kamaştırdı

Yeni dizi 'Ru', görkemli bir gala ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin oyuncuları, ilk gösterimi hep birlikte izleyerek bu özel anı paylaştılar. Galaya katılan oyuncular, şıklıklarıyla göz kamaştırırken, özellikle Meryem Uzerli ve Şevval Sam'ın tarzları büyük beğeni topladı.

Meryem Uzerli ve Şevval Sam, kırmızı halıda sergiledikleri zarif ve çarpıcı kıyafetleriyle dikkat çekti. İki güzel oyuncu, sosyal medyada ve basında övgü dolu yorumlar aldı. "Göz kamaştırıcı" ve "Muhteşem stil" gibi ifadelerle hayranlarından tam not aldılar.