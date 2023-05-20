Görkemli açılışta Ajda Pekkan izdihamı

“AMA BEN SİZİ ÇOK ÖZLEDİM”

‘Yeniden Başlasın’ şarkısıyla hayranlarına “Merhaba” diyen süperstar, sahneye adım atar atmaz güzelliği ve sahne enerjisiyle Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisini büyüledi. Her zaman olduğu gibi kostümüyle fark yaratan ünlü sanatçı, şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi için ünlü modacı Burcu Sedef tarafından tasarlanan gri payetli, kolları püsküllü tulumuyla kendine hayran bıraktı. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nin ilk konserinde ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan Pekkan, “Sizleri çok ama çok özledim. Kuruçeşme Sahnesi’nde bu sene bir kez daha buluşmak özel bir şey benim için… Tekrar birlikte olmak, heyecanı birlikte yaşamak, aynı frekansta olmak çok güzel duygular…Sahneye ilk kez çıkıyormuşum gibi kalbim tir tir titriyor. Böyle olmasaydı birbirimize aynı sevgiyi hissetmezdik.” sözleriyle duygularını ifade etti.

SÜPERSTAR ESTİ GEÇTİ!

‘Resim’, ‘Ya Sonra’, ‘Palavra’ gibi unutulmaz şarkılarıyla sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkaran süperstar, ‘Ben Yanmışım’, Yakar Geçerim’ ve ‘Bir Günah Gibi’nin de aralarında bulunduğu hit şarkılarını birbiri ardına seslendirdi. Kendi şarkılarının yanı sıra her tarzdan müziğe yer verdiği bu geceye özel repertuvarıyla Boğaz’da esti geçti. Dansçılarının da eşlik ettiği Süperstar tam anlamıyla sahnenin tozunu attırdı.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINA ÖZEL KUTLAMA!

Ajda Pekkan’ın sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde tam anlamıyla bayram coşkusu yaşandı. Boğaz’ın ışıkları altında binlerce müzikseverin Türk bayraklarıyla katıldığı gecede Kuruçeşme, kırmızı-beyaza büründü. Ajda Pekkan’ın seslendirdiği ‘10. Yıl Marşı’ ile coşku ve gurur doruklara çıktı.

Boğaz’ın büyülü atmosferinde havai fişek gösterileri ve ışık şovlarıyla dinleyiciler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ruhuna yaraşır olan coşkuyu sonuna kadar yaşadı.

Unutulmaz gecenin sonunda Ajda Pekkan hayranları, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ni terk etmedi. Alkışların kesilmemesi üzerine sahneye geri dönen Ajda Pekkan’ı tüm müzikseverler ayakta karşıladı.

Herkesin doyasıya dans ettiği dört şarkılık bis sonunda teşekkür ederek sahneden ayrılan süperstar, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.