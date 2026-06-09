Görkem Sevindik, Nilay Erdönmez Ve Burak Sevinç Aynı Plajda!

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimler soluğu yine Ege kıyılarında aldı. Ekranların sevilen ve başarılı oyuncuları yoğun geçen bir sezonun ardından yorgunluklarını atmak ve enerji depolamak için Bodrum'u tercih etti. Tatil sezonunu Bodrum'da açan oyuncular; Görkem Sevindik, Nilay Erdönmez ve Burak Sevinç, Güvercinlik'te denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Marsel ile Görkem Sevindik'in Deniz Keyfi

Güvercinlik koyunun sakin atmosferinde tatil yapan ünlü dostlar otelin plajında tüm gün keyifli anlar yaşadı. Görkem Sevindik, Nilay Erdönmez ve Burak Sevinç Bodrum Güvercinlik'te bulunan bir otelin plajında objektiflere yansıdı.

Kadroda en çok dikkat çeken isim ise şüphesiz babalığın tadını çıkaran Sevindik oldu. Sevindik gün boyunca Kübra Siyahdemir ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Marsel ile vakit geçirdi. Baba-oğul Ege'nin serin sularında yüzerek oyun oynadı. Küçük Marsel'in denizdeki neşeli halleri ve babasıyla olan uyumu plajdakilerin de neşe kaynağı oldu.

Nilay Erdönmez'den Tatil Pozları

Güzelliği ve doğal tarzıyla her zaman beğeni toplayan Nilay Erdönmez ise plaj şıklığı ve neşesiyle göz doldurdu. Denize girmeden önce Bodrum'un eşsiz manzarasını arkasına alan oyuncu, sosyal medya hesabı için anı biriktirdi. Nilay Erdönmez ise bol bol fotoğraf çektirdikten sonra bir kız arkadaşıyla birlikte denize girerek serinledi.

Burak Sevinç'ten Kusursuz Atlayış

Yakışıklı oyuncu Burak Sevinç plajda sakinliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken bir diğer isim oldu. Güneşin altında uzun süre bronzlaşan Sevinç, sıcağa daha fazla dayanamayarak kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Burak Sevinç de güneşlendikten sonra balıklama bir şekilde denize atladı. Sevinç bir süre Ege'nin serin sularında yüzdükten sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.

Birbirinden popüler projelerden tanıdığımız oyuncu grubunun samimi ve neşeli tatil anları kameralardan kaçmadı. Gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran oyuncuların keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.