Görkem Sevindik Cannes Yolcusu

Başarılı oyuncu Görkem Sevindik, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Sevilen oyuncu, bu yıl 12-23 Mayıs tarihleri arasında 79. kez düzenlenen dünya sinemasının kalbinin attığı Cannes Film Festivali’ne katılmak üzere yola çıkıyor.

Türkiye Resepsiyonu'nda Onur Konuğu

"Eşref Rüya" dizisinde canlandırdığı "Kadir" karakteriyle büyük beğeni toplayan Sevindik, festival bünyesinde gerçekleştirilecek olan Türkiye resepsiyonuna katılarak ülkemizi temsil edecek. 16 Mayıs akşamı düzenlenecek olan bu özel davette uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek olan oyuncu, festivalin en çok dikkat çeken Türk isimlerinden biri olmaya aday.

Yeni Projesi "Go Türkiye" Yolda

Cannes yolculuğu öncesi yeni projeleriyle de adından söz ettiren Görkem Sevindik, festival dönüşü yoğun bir tempoya girecek. Sevindik, yakında Burak Özçivit ve Ceyda Ateş ile birlikte dijital platformlar için hazırlanan "Go Türkiye" adlı mini dizide başrolü paylaşacak.