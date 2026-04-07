Görenler Gözlerine İnanamadı: Tarık Mengüç’ün Gözlerden Uzak Büyüttüğü Kızı Sevde.

'Şak Şuka' şarkısıyla hafızalara kazınan ve enerjik sahne performansıyla tanınan Tarık Mengüç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun yıllardır Funda Mengüç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sanatçı, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sevde'nin yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.

"Yaşadığım Sürece Arkanda Dağ Olacağım"

Müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen bir oğlu da bulunan Tarık Mengüç, kızının doğum gününe özel sosyal medya hesabından fotoğraflar yayınladı. 1 Nisan doğumlu olan kızı için adeta içini döken ünlü isim, paylaşımına şu duygu dolu notu düştü:

"1 Nisan bahar ile gelen kızım... Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan, denize aşık, doğayı seven, gökyüzündeki mavi renkleri ile huzur bulan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım, söz. Gülmelerini, kahkahalarını eksik etmeyeceğim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Sevde'm."

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Tarık Mengüç'ün kızı Sevde ile olan kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, baba-kızın benzerliğine dikkat çekerken; Mengüç'ün kızına olan bağlılığı ve "merhametli" vurgusu takdir topladı. Sanatçının ailesini kameralardan uzak tutma tercihi bilinirken, bu nadir paylaşım hayranları için sürpriz oldu.