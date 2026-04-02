G.O.R.A. 4’ten İlk Bombalar Patladı: Cem Yılmaz Yeni Kadroyu Duyurdu!

Türk sinemasının efsaneleşen bilim kurgu-komedi serisi G.O.R.A., yıllar sonra dördüncü filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Usta komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla G.O.R.A. 4 kadrosuna dahil olan sürpriz isimleri tek tek açıklayarak hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Kadroya İki Yeni İsim: Okan Çabalar ve Ayumi Takano

Cem Yılmaz’ın son duyurusuna göre, Türk komedi dünyasının yetenekli ismi Okan Çabalar ve serinin ilk filminden de hatırladığımız Japon oyuncu Ayumi Takano, G.O.R.A. 4’ün oyuncu kadrosuna dahil oldu. Özellikle Ayumi Takano’nun yıllar sonra seriye geri dönmesi, ilk filmin hayranları arasında büyük bir nostalji rüzgarı estirdi.

Sosyal Medyada Heyecan Dorukta

Cem Yılmaz, oyuncuların fotoğraflarını paylaşarak gerçekleştirdiği bu duyurularla projenin hazırlık sürecinin tüm hızıyla sürdüğünü kanıtladı. Henüz filmin konusu ve vizyon tarihiyle ilgili detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da, kadronun genişlemesi sinemaseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Cem Yılmaz’ın önümüzdeki günlerde kadroya katılacak diğer usta ve genç yetenekleri de sosyal medya hesaplarından duyurması bekleniyor.