Google'da Dolar/TL Kuru Sürprizi: Dolar 24.05 TL Düştü

Dolar/TL kuru, banka sistemlerinde 28.05 TL seviyelerinde seyrederken, dünyanın en popüler arama motoru Google, kullanıcılara 24.05 TL'den işlem gördüğünü gösterdi. Arama motorundaki bu farklılık, dolar kuru takipçilerini hayli şaşırttı.

Merkez Bankası'nın Faiz Hamlesi Sonrası Dolar Kuru Ne Durumda?

Geçen perşembe günü gerçekleşen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, faiz oranları 500 baz puanlık bir artışla yüzde 35'e yükseltildi. Bu kararın ardından dolar kuru hareketliliği yakından izlenmeye başlandı. Son günlerde 28.10 TL seviyelerinde seyreden dolar, online sorgulamalarda farklı rakamlarla karşımıza çıktı.

Google'da Dolar/TL Kuru Şaşkınlığı

Dolar kuru hakkında güncel bilgi almak isteyenlerin tercihi olan Google, 24 TL'lik kur bilgisiyle kullanıcıları şaşkına çevirdi. Bu beklenmedik durum karşısında telaşa kapılan bazı kullanıcılar, doğru bilgiye ulaşmak için banka hesaplarına giriş yaparak son durumu kontrol etti. Google'da meydana gelen bu hata, teknik bir sorun olarak nitelendirildi.

ANLIK DOLAR/TL KURU (22.00)

Alış: 28,1657 Satış: 28,1678