Gönül Dağı’nın 4. sezonu için heyecanlı bekleyiş Geri Sayım başladı

Gönül Dağı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Gönül Dağı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı izleyicisi tarafından Ağustos ayının başından beri arama motorlarını aşındırırken, Gönül Dağı'nın ne zaman başlayacağına dair son dakika açıklama yapılmış bulunuyor. Peki Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak.

Cumartesi akşamlarının Haziran ayında sezon finali yapan ve izleyicisinin merakla başlamasını beklediği Gönül Dağı dizisi ile alakalı açıklama, kanal tarafından yapıldı. Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi isimleri bir arada barındıran Gönül Dağı 4. sezon tarihi, açıklandı.

3 sezondur ekranlarda izlenme rekorları kıran, ekranların en masum aşklarının anlatıldığı Gönül Dağı dizisinin Eylül ayında başlaması bekleniyordu.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

103 bölümü geride bırakan yeni sezonu da merakla beklenen, 103. bölümü en heyecanlı yerinde sona eren Gönül Dağı'nın yeni sezon tarihi ile alakalı açıklama yapılmasa da beklentiler Eylül ayına çevrilmiş bulunmakta.

GÖNÜL DAĞI NASIL BİTTİ?

Sezon finali bölümü heyecanla bitmesi sonrasında izleyici yeni sezonun başlamasını heyecanla beklemekteydi. Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaktır?



Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır? Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir? Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmıştır. İkilinin doğumu sırasında neler olacaktır? Taner ve Selma aradan geçen süre sonrası ilk kez duyguları hakkında konuşurlar. İkili ne karar verecektir?

Tüm bu soruların yanıtları Eylül ayının ortasında başlayacak olan Gönül Dağı yeni sezonda yanıtını bulacak.