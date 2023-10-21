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Gönül Dağı Yeni Bölümü Bu Akşam Yayınlanacak mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla bekleniyor. Milli yas nedeniyle birçok dizi bu hafta yayınlanmadı. Gönül Dağı yeni bölüm bugün var mı, yok mu? TRT 1 Gönül Dağı 110. bölüm ne zaman?

Gönül Dağı Yeni Bölümü Bu Akşam Yayınlanacak mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-10-2023 18:38

Gönül Dağı, TRT 1'in reyting rekorları kıran popüler dizisidir ve izleyiciler her hafta yeni bölümünü büyük bir heyecanla beklemektedir. Bu hafta ülkemizde ilan edilen milli yas nedeniyle birçok dizi ve programın yayınında değişiklikler oldu. Peki, Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak mı? İşte detaylar...

Gönül Dağı Bu Akşam Var mı?

Milli yas sebebiyle bu hafta birçok dizi ekranlara gelmedi. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu bağlamda büyük bir merak konusu oldu. TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi için, bu akşam 110. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda izleyiciler cevap arıyor. Ancak, dizinin yapım ekibinden bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gönül Dağı'nın Yayın Saati Belli Oldu mu?

Eğer bir açıklama yapılmazsa, Gönül Dağı 110. bölümünün 21 Ekim Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olması bekleniyor.

Milli Yas, Dizi Takvimlerini Etkiledi

Milli yas nedeniyle bu hafta bazı dizilerin tekrar bölümleri ya da farklı yapımlar ekrana geldi. Bu durum Gönül Dağı dizisinin de yeni bölümünün merakla beklendiği bir ortam yarattı.

Bugün Gönül Dağı Yayında mı?

TRT 1'in yayın akışı bilgilerine göre Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bugün izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Gönül Dağı'nın Son Bölümünde Neler Yaşandı?

Dizinin önceki bölümünde Taner, duygularını anlamaya çalışırken, Zafer ve ailesinin Selma'yı istemeye gelmeleri olaylara yeni bir yön verdi. Asuman'ın müziği bırakma kararı ve Ramazan'ın bu duruma tepkisi izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Veysel'in oğlu Yusuf okulda yaşadığı sorunlarla başa çıkmaya çalışırken, Veysel de ona destek olma yolunda adımlar attı. Erkan ve Yeşim'in tamirhanede yaşadığı sürpriz anlar ve Mihriban'ın riskli doğumu da izleyicilerin hafızasında yer edindi.

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