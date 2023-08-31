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Gönül Dağı öyle bir geliyor ki gönüller pır pır edecek! O transfer 4. sezonu şenlendirecek

Gönül Dağı tanıtım fragmanında karşımıza çıkan Yeşim karakteri ile alakalı olarak Gönül Dağı Yeşim kimdir? Gönül Dağı Yeşim kim oynamaktadır? Gönül Dağı Yeşim gerçekte kim? gibi soruların yanıtları araştırılacağa benzemektedir. 

Gönül Dağı öyle bir geliyor ki gönüller pır pır edecek! O transfer 4. sezonu şenlendirecek
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 31-08-2023 18:20

Gönül Dağı Yeşim kimdir? Gönül Dağı Yeşim kim oynamaktadır? Gönül Dağı Yeşim gerçekte kim? sorularının yanıtları Gönül Dağı dizisi başlamadan merakla araştırılacağa benziyor. 4. sezonu ile ekranlarda olmaya hazırlanan ve Anadolu'nun en masum aşklarının anlatıldığı Gönül Dağı dizisi yeni oyuncuları da merakla araştırılıyor. Son olarak Tozluyaka dizisinde yer alan ve öncesinde yayınlandığı döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl Kösem'deki rolü ile çok konuşulan Sude Zülal GÜler, Gönül Dağı oyuncu kadrosuna dahil oluyor. Gönül Dağı Oyuncu kadrosunda yer alan oyuncu, Gönül Dağı konusunu da baştan değiştirecek. 

Gönül Dağı Yeşim karakteri ile aramızda olmaya hazırlanan oyuncunun performansı şimdiden merak edilmektedir. Gönül Dağı tanıtım fragmanında karşımıza çıkan Yeşim karakteri ile alakalı olarak Gönül Dağı Yeşim kimdir? Gönül Dağı Yeşim kim oynamaktadır? Gönül Dağı Yeşim gerçekte kim? gibi soruların yanıtları araştırılacağa benzemektedir. 

4. sezonu ile ekranlarda olmaya hazırlanan Gönül Dağı, Köprü Film imzalı, aile, dram, komedi ve romantik türlerini harmanlayan bir dizidir. Dizi, yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikâyelerinden esinlenerek çekilmiştir Dizinin yapımcı koltuğunda Ferhat Eşsiz oturmaktadır. Dizi, “Gedelli” adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır.

Gönül Dağı Yeşim Kimdir

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul’da doğmuş bir Türk oyuncudur. Güler, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2013 yılında Çınar dizisiyle adım atmıştır.  En büyük çıkışını ise 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ayşe Sultan karakteri ile yapmıştır.  Sude Zülal Güler, geçtiğimiz aylarda birkaç bölüm yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinde oyuncu Burak Sergen ve Aslı Sümen ile rol almıştır.. Güler’in en son projesi ise TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisidir. Güler, Gönül Dağı’nın 4. sezonunda ‘Yeşim’ karakterini canlandıracaktır.

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