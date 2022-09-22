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Gecce Magazin Haberleri

Gönül Dağı dizisine yeni bir oyuncu katıldı!

Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna 69. bölümde ödüllü bir sanatçı Mücahit Koçak katılıyor.

Gönül Dağı dizisine yeni bir oyuncu katıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-09-2022 16:38

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren her hafta birinci olarak başarısıyla adını Türk televizyon tarihine yazdıran Gönül Dağı ailesi gün geçtikçe büyüyor. Diziye 69. Bölümde ödüllü bir sanatçı Mücahit Koçak da katılıyor.

 

Ramazan’ın (Cihat Süvarioğlu) askerlik arkadaşı Fezai rolünde izleyeceğimiz Koçak, “TRT izleyicilerinin gözdesi olan ve her hafta beğenerek izlediğim Gönül Dağı ailesine katılmak benim için büyük mutluluk. “ dedi.

 

2019 yılında rol aldığı “Bozkır” filmindeki performansıyla 56. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan Mücahit KoçakGönül Dağı’nda Ramazan’ın otel sahibi askerlik arkadaşı olarak yine büyük beğeni toplayacak.

Aylar önce evlenmelerine rağmen bir türlü balayına çıkamayan Ramazan ve Asuman (Hazal Çağlar), dağda güzel bir otele gelir. Askerlik arkadaşının otelinde güzel bir balayı geçirme hayalleri kuran çifti burada hiç ummadıkları sürprizler beklemektedir. Askerlik arkadaşı Fezai’nin  (Mücahit Koçak) saatler süren askerlik anılarını dinleyen çifti odalarına çekildiğinde hangi olaylar bekliyor Gönül Dağı’nın 69. Bölümünde izleyeceğiz.

 

Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök  kaleme alıyor.

Berk AtanSemih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer ve Mücahit Koçak rol alıyor.

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