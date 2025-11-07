Gönül Dağı Dizisine Üç Yeni Kadın Oyuncu Katıldı: İşte Nazar, Nazlı ve Nergis

TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nın kadrosuna üç yeni kadın oyuncu dahil oluyor. 17 Ekim'de altıncı yaşını kutlayan dizinin hikayesine Nazar, Nazlı ve Nergis adlı karakterler katılıyor. Yeni karakterler, dizideki dengeyi değiştirecek.

Nazar Karakteri Çağla Özavcı Oldu

Ozan Uzunoğlu ve Ali Asaf Elmas’ın yönettiği Gönül Dağı dizisinin Nazar karakteri belli oldu. Çağla Özavcı, dizinin Nazar'ı oldu. Özavcı, 194. bölümde ekibe katılacak. Nazar, dizide Kadir (Emrah Kaman) karakterinin partneri olarak izleyici karşısına çıkacak. Yeni oyuncu, dizinin gidişatını etkileyecek.

Arzu Susantez Nergis Rolüyle Ekipte

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın Nergis karakteri de belirlendi. Arzu Susantez, dizinin Nergis'i oldu. Susantez, hikâyeye Taylan Kaya'nın (Bülent Şakrak) eşi olarak dahil olacak. Nergis karakteri, dizinin aile yapısına yeni bir soluk getirecek.

Nazlı Karakterini Canlandıracak İsim Henüz Belli Değil

Diziye katılacak üçüncü yeni karakter ise Nazlı oldu. Nazlı karakterinin, Eyüboğlu'nun oynadığı Selami'nin partneri olacağı öğrenildi. Ancak Nazlı'ya hayat verecek olan oyuncu henüz belli olmadı. Gönül Dağı dizisi, yeni oyuncularıyla yayın hayatına devam edecek.