Gönül Dağı dizisinde şoke eden ayrılık! İlk sezondan bu yana kadrodaydı!

Yahya Samancı’nın yönettiği, Müslüm Şahin’in görüntü yönetmenliğini üstlendiği ve Köprü Film imzasını taşıyan dizide, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Döndü karakterine hayat veren Feyza Işık, dört sezonun ardından ekibe veda etti.

Feyza Işık, "Gönül Dağı"nın ilk sezonundan beri hikâyede önemli bir yere sahipti. Diziden ayrılır ayrılmaz yeni projeler için teklifler almaya başlayan başarılı oyuncu, bu teklifleri şimdilik geri çevirdi. Dinlenmeyi tercih eden Işık, sinema eğitimi almak üzere üç aylığına Hollanda’ya gidiyor.

Kendi yazdığı bir senaryo üzerinde çalışan Feyza Işık, yeni yıl itibarıyla gelen teklifleri değerlendireceğini belirtti. Hayranları, oyuncunun gelecekteki projelerini merakla beklerken, Işık’ın Gönül Dağı’na vedası dizi izleyicilerini üzdü.

Gönül Dağı, beşinci yılında da cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına toplayacak. Yeni sezonla birlikte diziye hangi karakterlerin katılacağı ve hikâyenin nasıl gelişeceği merak konusu.