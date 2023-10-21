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Gönül Dağı 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gedelli Kasabası'nda roket haberiyle heyecan dorukta! Gönül Dağı 111. bölüm fragmanı izle bekleniyor. Bert Atan, Melis Sevinç ve diğerlerinin rol aldığı dizide gelecek hafta neler olacak? Detaylar ve son bölüm özeti burada!

Gönül Dağı 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-10-2023 23:44

Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 111. bölüm fragmanı izle hakkında son bilgiler geliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Gedelli Kasabası'nda yaşanan roket heyecanı ekran başındaki izleyicileri de heyecanlandırdı.

Gönül Dağı 111. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Gönül Dağı dizisinin takipçileri, 111. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen dizi, yeni sezonuyla izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak, Gönül Dağı'nın 111. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren fragmanı dizinin resmi YouTube kanalından ve TRT 1'in resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

Gönül Dağı'nda Son Bölümde Neler Oldu?

Gönül Dağı'nın son bölümünde Gedelli Kasabası'nda yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. TVR Havacılık'a roket yatırımı için gelen heyet, Amcaoğulları'nın hazırlıklarını alt üst etti. Roketin kaybolması, Amcaoğulları'nı zor durumda bıraktı. Bu durum, Gedelli Kasabası sakinlerine zor anlar yaşattı.

Ramazan'ın Asuman için hayalini kurduğu Saz Evi'ni başkasının kiraladığını öğrenmesi, Ramazan'ı zorda bıraktı. Asuman'ın hayallerini gerçekleştirmek için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Yeşim'in kalbini kazanmak isteyen Erkan, bu konuda Filiz'den yardım istedi. Filiz, Erkan'a nasıl bir yardım sunacak, bu sorunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Gönül Dağı dizisinin 111. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Ancak dizinin son bölümünde yaşanan heyecan verici olaylar, yeni bölümün de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağının sinyalini veriyor. Diziyle ilgili tüm gelişmeleri ve fragmanları TRT 1'in resmi internet sitesinden takip edebilirsiniz.

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