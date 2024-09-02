Gonca Vuslateri’ye "Leyla" dizisi setinde sürpriz doğum günü kutlaması

Gonca Vuslateri'ye "Leyla"nın setinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Gonca Vuslateri’ye
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2024 18:43

NOW’ın merakla beklenen yeni dizisi "Leyla"nın başrol oyuncusu Gonca Vuslateri, yeni yaşını sette sürpriz bir doğum günü kutlamasıyla karşıladı. Başarılı oyuncu, Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide, Nur karakterine hayat vererek ekranlara geri dönüyor.


Setteki çekimler sırasında, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Meltem Baytok ve Cengiz Bozkurt’un da yer aldığı sahnede yapılan sürpriz kutlama, Vuslateri'yi hem şaşırttı hem de mutlu etti. Oyuncu, pastasındaki mumları ekip arkadaşlarıyla birlikte üfleyerek yeni yaşını kutladı.

Gonca Vuslateri’nin bu özel anı, ekip arkadaşlarıyla olan sıcak ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. "Leyla" dizisi, hem güçlü kadrosuyla hem de bu tür özel anlarıyla şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

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