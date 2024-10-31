Gonca Vuslateri'nin o sahnesi olay oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor!

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde canlandırdığı Nur karakteriyle son bölümde sergilediği dans performansıyla büyük ses getirdi. Sosyal medyada gündem olan sahnede Vuslateri’nin sergilediği çarpıcı figürler izleyicilerden tam not aldı.

Vuslateri’nin bu etkileyici performansı kısa sürede sosyal medya platformlarında yoğun ilgi görerek TT (Trend Topic) listesine girmeyi başardı. İzleyiciler, oyuncunun cesur ve etkileyici dans sahnesiyle ilgili yorum yaparken, Gonca Vuslateri’nin yeteneğini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.