Gonca Vuslateri’den Rus Dadıya Sert Çıkış: "Gitsin O Zaman Ülkesine!"

Taze anne Gonca Vuslateri'den dadı itirafı! Rus dadının Türkiye'deki ilaçları eleştirmesine sinirlenen ünlü oyuncu, "Gitsin o zaman ülkesine" dedi.

Yayın Tarihi : 29-04-2026 12:44

Ekranların ve tiyatronun sevilen ismi Gonca Vuslateri, 26 Nisan 2024’te kucağına aldığı kızı Asya ile annelik heyecanını yaşarken, evindeki "dadı" meselesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Farklı kültürlerden bakıcılarla çalışan ünlü oyuncu, özellikle Rus bir dadı ile yaşadığı gerginliği samimiyetle paylaştı.

"Bilmediğim Kültür Kalmadı"

Katıldığı bir yayında evine giren yardımcıların farklı kültürel arka planlarına değinen Vuslateri, bu sürecin kendisi için bir keşif yolculuğuna dönüştüğünü belirtti. Farklı milletlerden dadılarla çalışmanın mutfaktan müziğe kadar geniş bir yelpazede hayatına yansıdığını ifade eden oyuncu, şu sözleri kaydetti:

"Eve bir dadı gelir. Bir anda böyle bambaşka bir şarkı... Her gelen dadının yani Türk, Türkmen, Özbek hani bilmediğim şey yok yani. Mutfağı, kültürü vesairesi hani her şeyini biliyorum."

Rus Dadı ile "İlaç" Gerginliği

Vuslateri’nin asıl sitemi ise Rus bir bakıcıyla yaşadığı sağlık konusundaki fikir ayrılığı oldu. Yaşadığı bir ağrı sırasında dadısının Türkiye’deki ilaçları yetersiz bulup kendi ülkesindeki bir ilacı önermesi üzerine sinirlendiğini belirten ünlü isim, olayı şöyle anlattı:

"Ağrı kesici falan... Hayır öyle bir şey değil. 'Rusya'da bir ilaç var' dedi. 'Bir tane alıyorsun hemen kesiyor, inanılmaz' diyor. Ben direkt böyle 'Bizde ilaç yok mu?' diye çıkışıyorum. Eşim Levent beni sakinleştiriyor. 'Ne demek ya, gitsin o zaman ülkesine!' gibi çıkışlarım oluyor bazen."

"Burayı Eleştirmelerini Sevmem"

Türkiye’ye çalışmaya gelen kişilerin buradaki imkanları küçümsemesine tahammül edemediğini vurgulayan Vuslateri, sert duruşunu şu sözlerle netleştirdi:

"Öyle şeyler beni çok sinirlendirir. Hani buraya geliyorsun, çalışıyorsun vesaire... Bir de burayı eleştiriyorsun falan... Sevmem."

Annelik sürecinde evindeki düzeni kurmaya çalışan Gonca Vuslateri'nin bu "milliyetçi" ve net tavrı sosyal medyada da yankı uyandırdı. Takipçilerinden kimisi oyuncuya hak verirken, kimisi de dadı bulmanın zorluklarına dikkat çekti.

