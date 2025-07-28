Gonca Vuslateri Yeni Projesi Öncesi İmaj Değiştirdi

Gonca Vuslateri, final yapan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinin ardından yeni bir projeye hazırlanıyor. Dizinin 40. bölümle ekranlara veda edeceği açıklanırken, Vuslateri de imajında radikal bir değişikliğe gitti.

Leyla Dizisi Final Yapıyor

Alperen Duymaz’ın ayrılığı ve yeni oyuncuların eklenmesi bile dizinin reyting sorununu çözmedi. Yetersiz reklam gelirleri ve maliyetin karşılanamaması nedeniyle dizinin final yapması kararlaştırıldı. 40. bölümüyle ekranlara veda edecek olan dizi, 38. bölümünü yayınlamakta bile gecikti. Bu durum seyircilerden tepki topladı.

Gonca Vuslateri Yeni İşe Hazırlanıyor

Final kararı sonrası Gonca Vuslateri, kariyerinde yeni bir adım attı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir proje için anlaştığını duyurdu.

“Yeni İşler, Yeni Saçlar”

Vuslateri, yeni projesi öncesi saç renginde büyük bir değişime gitti. Siyah saçlarını geride bırakarak daha açık tonlara yönelen oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına “Yeni işler, yeni saçlar” notunu düştü. Yeni imajı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.