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Gonca Vuslateri ve Ebru Akel'in tatil keyfi

Gonca Vuslateri ve  Ebru Akel, Bodrum'da görüntülendi.

Gonca Vuslateri ve Ebru Akel'in tatil keyfi
Yayın Tarihi : 2023-07-02 14:20

Güzel oyuncular Gonca Vuslateri ve  Ebru Akel, önceki gün Bodrum Turgutreis’de görüntülendi. Birlikte tatil yapan yakın dostlar, havuz başında tatilin keyfini güneşlenerek çıkardılar. 

Selfie çekmeyi de ihmal etmeyen Vuslateri ve Akel, ardından şezlongda oturarak tavla oynadılar.

Kendilerini çeken gazetecileri fark edince kameralara gülümseyen ünlü oyuncular, “Hava çok sıcak o yüzden dondurmasına oynuyoruz fakat bu masada kazanan her zaman dostluk olur ” diyerek esprili bir şekilde muhabirlere takıldılar.

 

Öte yanda Ebru Akel ve Gonca Vuslateri, fit halleriyle de dikkat çektiler.

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