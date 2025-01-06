Gonca Vuslateri metrodan seslendi: "Gizlice fotoğrafımı çekenler..."

Hamilelik sürecinde ekranlardan uzak kalan ve geçtiğimiz yıl Memur Levent Yaşar ile nikâh masasına oturan Vuslateri, "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bebeği Asya’nın banyo saatine yetişmek için eşiyle metroda buluşan Vuslateri, yolculuk sırasında yere oturup Aletha Solter’in "Bebeklerde Öfke ve Ağlama" kitabını okudu. Oyuncu, bu durumu esprili bir dille şöyle ifade etti: "Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım."

Vuslateri son olarak da fotoğrafını gizlice çekenlere seslendi: "Gizlice metroda fotoğrafımı çekenler, şöyle çıkayım ne olur."



