Gonca Vuslateri Kızının Peşinden Koşarken Ayağını Çatlattı: “Bir Bu Eksikti, Bravo!”

Gonca Vuslateri, kızı Asya’nın peşinden koşarken ayağını çatlattı. Esprili paylaşımıyla hem güldürdü hem de anneliği anlattı.

Gonca Vuslateri Kızının Peşinden Koşarken Ayağını Çatlattı: “Bir Bu Eksikti, Bravo!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2025 14:15

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 1.5 yaşındaki kızı Asya’nın peşinden koşarken talihsiz bir kaza geçirdi. Kızının uyanması üzerine hızla harekete geçen oyuncu, onu yakalamaya çalışırken ayağını sakatladı. Olay sonrası yaşadıklarını sosyal medya hesabından hem esprili hem de gerçekçi bir dille paylaşan Vuslateri, takipçilerini hem güldürdü hem düşündürdü.

“Aferin Gonca, Ayak Parmağını Çatlattın!”

Sanatçı, ilk paylaşımında ayağındaki çatlağı tiye alarak şunları yazdı:
“Aferin Gonca, ayak parmağını çatlattın. Bir bu eksikti, bravo!”
Bu sözleriyle hem yaşadığı zorluğu hafifletti hem de annelik sürecine dair doğal bir anı aktarmış oldu.

Takipçilerinden büyük ilgi gören bu paylaşım sonrası Vuslateri, durumu biraz daha detaylandırarak ikinci bir paylaşım yaptı.
“Asya uyandı diye koşarken kendimi sakatladım. Ama gel de sakatlanma!” sözleriyle, anneliğin bazen nasıl bir maratona dönüştüğünü esprili bir dille anlattı.

“Annelik” Temalı Şövalye Paylaşımı Olay Oldu

Gonca Vuslateri, sakatlığının ardından bir şövalye illüstrasyonu paylaşarak altına yalnızca “Annelik!” notunu düştü. Bu sade ama çarpıcı mesaj, takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Birçok anne, yorumlar kısmında benzer deneyimlerini paylaştı.

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