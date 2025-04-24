Gonca Vuslateri Kızı Asya’nın 1. Yaşını Oyuncak Müzesi’nde Kutladı

Gonca Vuslateri ve eşi Levent Yaşar, kızları Asya’nın ilk yaş gününü unutulmaz bir doğum günü partisiyle kutladı. Mekân olarak seçilen Göztepe Oyuncak Müzesi, bu özel gün için adeta bir masal dünyasına dönüştü.

Prenses Temalı Kutlama, Sanatla İç İçe Geçti

“Leyla” dizisinin sevilen karakteri Nur’u canlandıran Gonca Vuslateri, kızı Asya ve eşi Levent Yaşar ile birlikte doğum günü pastasını üflerken oldukça duygusal anlar yaşadı. Etkinlik, Sunay Akın’ın kuruculuğunu üstlendiği ve bu yıl 20. yılını kutlayan Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Bir yaşına basan küçük Asya, prenses konseptiyle süslenmiş alanda eğlence dolu anlar yaşarken, doğum günü partisi aynı zamanda bir sanat şölenine dönüştü. Türkiye'nin önde gelen ressamlarının hazırladığı özel afiş sergisi, konuklara sanatla iç içe bir deneyim sundu.

Ünlü İsimler Kutlamada Yer Aldı

Sanat camiasından birçok tanıdık sima, Vuslateri ve Yaşar çiftini bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Deniz Seki, Emre Karayel, Yonca Evcimik, Ebru Akel, Belgin Akın, Mustafa Üstündağ ve Erkan Can gibi isimler Asya'nın doğum gününe katılarak çifte destek verdi.

Kutlama hem minik Asya için hem de Oyuncak Müzesi'nin 20 yıllık tarihine yakışır bir etkinlik oldu. Etkinlik sonunda Gonca Vuslateri’nin şu sözleri dikkat çekti: