Gonca Vuslateri Kızı Asya Mone’nin Son Halini Paylaştı!

Yaptığı son paylaşımla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri gözlerden uzak büyütmeye çalıştığı kızı Asya Mone’nin yeni fotoğraflarını Instagram profilinde paylaştı. Ruhsar, Yalan Dünya, Anne ve son olarak Bambaşka Biri gibi çok izlenen dizilerde oynadığı rollerle tanınan 39 yaşındaki başarılı oyuncu normalde kameralardan uzak tuttuğu bebeğinin son halini hayranlarına gösterdi. Anne kızın yan yana geldiği tatlı anlar sosyal medyada dakikalar içinde büyük etkileşim aldı.

Kiloları Nasıl Verdi?

Nisan 2024'te ilk kez anne olan Gonca Vuslateri doğum biter bitmez neredeyse hiç dinlenmeden doğrudan setlere koşmuştu. Kamera karşısına bu kadar çabuk ve eski formunda çıkması o günlerde hayranlarının Vuslateri'nin zayıflama sırrını merak etmesine yol açmıştı. Zayıflama sırrıyla ilgili soruları sosyal medyada yanıtlayan ünlü oyuncu hamilelik döneminde 22 kilo aldığını ama doğum sonrasında 23 kilo verdiğini söylemişti.

Fotoğrafa Yorum Yağdı

Dizi çekimlerinin yoğunluğuna rağmen hayatını tamamen kızına göre planlayan Vuslateri bu kez iş temposunu unutup sadece annelik coşkusunu ön plana çıkardı. Küçük Asya Mone’nin sevimli hallerini gören takipçiler gönderinin altını kısa sürede yorumlarla doldurdu. Yorumlarda en çok öne çıkan detaysa birçok kullanıcının küçük Asya'nın annesine olan benzerliğine dikkat çekmesi oldu.