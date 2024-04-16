Gonca Vuslateri eşiyle dudak dudağa

Bir süre önce hamile olduğunu duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti. Yedi aylık hamilelik sürecinin ardından, Vuslateri ve eşi ilişkilerinin birinci yılını romantik bir pozla kutladılar.

Gonca Vuslateri eşiyle dudak dudağa
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-04-2024 16:00

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, birkaç ay önce hamile olduğunu büyük bir sevinçle duyurmuştu. Sevgilisiyle yedi aylık hamile olan Vuslateri, bebeğinin cinsiyetini de öğrenmişti ve onu kucaklamak için sabırsızlanıyordu.

Geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Bey ile evlenen ve bu mutlu günlerini 8 aylık hamile olarak geçiren Gonca Vuslateri, evliliklerini resmileştirmişti. "Biz zaten evliydik. Şimdi çocuğumuz için bu adımı attık. Karnımı burnumu sürte sürte evlilik işini de hallettik" şeklinde konuşmuştu.
 

"BİR YIL GEÇTİ"

Anne olmanın heyecanını yaşayan Vuslateri, Instagram'da eşiyle birlikte dudak dudağa bir fotoğraf paylaşarak ilişkilerinin birinci yılını kutladı. "Bir yıl geçti. Ne aşk, ne tartışma, ne kıyamamak, ne sarılmak, ne büyük bağ... 'İyi ki karşılaştık' demek, 'Sonsuza kadar' demekten daha doğru olduğumuzu bize kanıtlayan küçük bir can... Senin için güzel günler diliyorum, hep böyle kal" sözleriyle duygularını ifade etti.

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