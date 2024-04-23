Gonca Vuslateri, doğum heyecanını paylaştı: 'Artık sona geldik!'

Geçtiğimiz akşam eşi Levent Yaşar ile birlikte Cihangir'deki bir mekanda akşam yemeği yiyen Gonca Vuslateri, Ekim ayında hamile olduğunu duyurmuştu. Anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı ve doğuma az kaldığını belirtti.

Gonca Vuslateri, doğum heyecanını paylaştı: 'Artık sona geldik!'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-04-2024 09:52

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, eşi Levent Yaşar ile birlikte Cihangir'de bulunan bir mekanda akşam yemeği yedi. Mekan çıkışında objektiflerin karşısına geçen Vuslateri, yaklaşan doğum heyecanını ve hazırlıklarını paylaştı.

Gonca Vuslateri, "Artık sona geldik, her an bekliyoruz. Son 3 haftaya girdim ama Doktorum hazırlıklı olun dedi. Doğumumu sezaryen ile yapacağım, kısmetse" açıklamasında bulundu. Geceye pembe eşofmanlar içinde katılan Vuslateri, espri yaparak, "Lütfen yazarken terliklerimi de unutmayın" dedi.

Ünlü oyuncunun doğum heyecanı ve hazırlıkları, sevenleri tarafından da merakla takip ediliyor. Gonca Vuslateri'nin doğum öncesindeki son günlerinde yaşadığı bu anları sosyal medya üzerinden paylaşması, hayranlarını sevindiriyor.

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