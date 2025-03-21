Gonca Vuslateri, Aylar Sonra Kızı Asya’yı Gösterdi! İşte O Kare

Gonca Vuslateri, Leyla, Hayat, Aşk, Adalet dizisindeki başarılı performansıyla gündemdeyken, bu kez özel hayatıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eşi Levent Yaşar ile evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutladı ve aylar sonra kızı Asya Mone’yi paylaştı.

Gonca Vuslateri’den Duygusal Paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan Vuslateri, evlilik yıl dönümüne özel romantik bir paylaşım yaptı. İlk olarak eşiyle birlikte çıktığı geceden bir kare paylaşan oyuncu, ardından kızı Asya ve eşi Levent Yaşar’ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Aylar sonra ilk kez görülen küçük Asya’nın tatlı halleri takipçilerden büyük ilgi gördü. Yorumlar arasında “Kocaman olmuş!”, “Annesine benziyor” gibi ifadeler dikkat çekti.

Hem Kariyerde Hem Özel Hayatta Mutluluk

Anne, Yalan Dünya, Ruhsar, Tehlikeli Karım gibi başarılı projelerde yer alan Gonca Vuslateri, şimdilerde NOW TV’nin popüler dizisi Leyla, Hayat, Aşk, Adalet ile ekranlarda fırtına estiriyor. Performansı ile büyük beğeni toplayan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada yaptığı göbek dansı ile de adından söz ettirmişti.

Ancak bu kez gündeme gelme sebebi oyunculuğu değil, yüreklere dokunan aile paylaşımı oldu.

Asya Mone’nin Doğumu ve Evlilik Açıklaması

Gonca Vuslateri, geçtiğimiz Mart ayında Levent Yaşar ile nikah masasına oturdu. Evliliğini sosyal medyada “Biz zaten evliydik, çocuğumuz için bunu resmileştirdik” sözleriyle duyurdu. Kısa bir süre sonra, 27 Nisan’da anne oldu ve “Hoş geldin Asya Mone” diyerek kızıyla tanıştığını açıkladı.

Ancak o günden bu yana küçük Asya’nın yüzünü sosyal medyada paylaşmamayı tercih etmişti. Ta ki evlilik yıl dönümüne kadar!

Asya’nın Doğum Günü Merakla Bekleniyor!

Ünlü oyuncunun paylaştığı kareler büyük ilgi gördü. Şimdi ise gözler Asya Mone’nin yaklaşan birinci yaş günü kutlamasında! Bakalım Vuslateri, kızı için nasıl bir paylaşım yapacak?

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