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Göksel'le Ankara'da büyük kutlama

Lozan Barış Antlaşması’nın 100. Yıl dönümü kutlamaları Ankara Gençlik Parkı’nda Göksel’le gerçekleşti.

Göksel'le Ankara'da büyük kutlama
Yayın Tarihi : 2023-07-25 17:09

 

Son yıllarda kısa aralıklarla yayımladığı şarkılarla büyük başarılara imza atan. Türkiye’nin en önemli kadın besteci ve yorumcularından Göksel, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıl dönümünde Ankara Gençlik Parkı’nda sahne aldı.

Çalıkuşları Derneği, Dernek Başkanı Tülay Bekar, Emşav, Başkent Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş’ın desteği ile gerçekleşen bu büyük “Lozan Vatan'dır” konseri için Göksel, çok özel bir repertuvar hazırladı.

Özlem Kaya imzalı kırmızı bir elbise giyen Göksel, Ankara’da büyük bir sevgi seliyle karşılandı. Konsere saatler kala alana gelen on binlerce kişi, Göksel’in enerjisi ve sahne üstü performansıyla; unutulmaz, eğlenceli anlar yaşadılar.

Hem sahnenin arkasındaki ledlerde yer alan görsel şov, hem de muhteşem performansıyla Göksel, dinleyicilerini adeta büyüledi.

2 saat boyunca kendisine yıllardır her konserinde eşlik eden ekibiyle sahnede eşsiz bir performans sergileyen Göksel, her şarkısını yıllar içinde kurduğu dev seyirci korosuyla birlikte coşku içinde söyledi.

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