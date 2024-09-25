Göksel'in Nişantaşı’nda panik anları yaşadı!

Ünlü şarkıcı Göksel, önceki gün Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken görüntülendi. Sabah saatlerinde basın mensuplarının karşısında bir anda panikleyen Göksel, telefonla konuşurken gazetecileri fark edince hızla yön değiştirdi.

Bir elinde köpeğiyle yürüyen, diğer elinde ise telefonla konuşan 52 yaşındaki şarkıcı, durum karşısında şaşkınlık yaşadı. Bir kafeye sığınarak konuşmasına devam eden Göksel, muhabirlerin beklediğini fark edince onlara samimi bir açıklama yaptı:

“Ne olur bugün çekmeyin. Konserden geldim. Köpeğimi dışarı çıkardım. Çok kötüyüm, başka zaman çekelim.”