Göksel'den Sahnede Teoman Göndermeli İsyan

Göksel konserinde kadın-erkek sanatçı ayrımına isyan etti: "Erkek şarkıcılar sahnede yatıyor, kalkıyor, kimse bir şey demiyor."

Göksel'den Sahnede Teoman Göndermeli İsyan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2026 14:01

Türk pop müziğinin güçlü sesi ve şarkı yazarı Göksel verdiği son konserde sahnelerin değişmeyen çifte standartlarına esprili ama sitemkar bir dille isyan etti. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet etmeyi seven ünlü sanatçı kadın ve erkek şarkıcılar üzerindeki toplumsal baskı ve beklenti farklarına değinerek içini döktü. Göksel'in sahnede kurduğu cümleler akıllara kısa süre önce sahnede yere uzanarak performans sergileyen rock müziğin efsane ismi Teoman'ı getirdi.


"İstediklerini Yapıyorlar, Kimse Bir Şey Demiyor"

Sahnede şarkılarını seslendirirken dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Göksel bir ara mikrofonu eline alarak kadın sanatçıların yaşadığı sahne baskılarından ve özgürlük kısıtlamalarından dert yandı. Erkek meslektaşlarının sahnede ve özel hayatlarında çok daha rahat hareket edebildiğini savunan ünlü şarkıcı hayranlarını hem güldüren hem de düşündüren şu ifadeleri kullandı:

"Bir daha dünyaya gelirsem erkek şarkıcı olmak istiyorum. İstediklerini yapabiliyorlar ya! Yatıyorlar, kalkıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Kimse onlara bir şey demiyor. Nasıl oluyor bu iş?"

Oklar Teoman'ı Gösterdi

 


Göksel'in özellikle "yatıyorlar, kalkıyorlar" ifadesini kullanması akıllara hemen yakın dostu ve meslektaşı Teoman'ı getirdi. Teoman geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde yatarak şarkısını söylediği için eleştirilmişti.

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