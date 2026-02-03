Göksel’den Bakü’de Samimi İtiraf: "En Kötü Alışkanlığım, Herkese Bulaştırıyorum!"

Şarkıcı Göksel'in en kötü alışkanlığı ne? Göksel'in Bakü konseri öncesi kulisinden yaptığı çay paylaşımı ve Azerbaycan hayranlarına özel mesajı haberimizde...

Göksel’den Bakü’de Samimi İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-02-2026 12:01

Türk pop müziğinin buğulu sesi Göksel, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki konseri öncesi kuliste hayranlarını gülümseten bir paylaşıma imza attı. Haydar Aliyev Sarayı’ndaki dev konserine hazırlanırken makyaj odasından video paylaşan ünlü sanatçı, vazgeçemediği tutkusunu açıkladı.

"Çayım Her Zaman Başrolde"

Saç ve makyaj hazırlıkları sürerken elindeki çay bardağını kadraja alan Göksel, bu alışkanlığını "en kötüsü" olarak nitelendirdi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, şunları söyledi:

  • Sakinlik Kaynağı: "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım diyebilirim."

  • "Bulaşıcı" Tutku: Alışkanlığının sadece kendisiyle sınırlı kalmadığını belirten Göksel, "Üstelik bunu herkese bulaştırıyorum. Hatta biliyorsunuz, şarkısını bile yaptım!" diyerek efsaneleşen "Sabır" şarkısındaki çay vurgusuna göz kırptı.

Bakü’de İlk Sahne Heyecanı

Azerbaycanlı hayranlarıyla ilk kez buluşan Göksel, bu toprakların müziğine olan hayranlığını da dile getirdi. "Burası gelmeyi çok istediğim bir yerdi," diyen ünlü popçu, Azerbaycan müziğini yakından takip ettiğini ve bölgedeki dinleyici kitlesinin farkında olduğunu belirtti.

Benzer Haberler
Karlar İçinde Bir Yıldız: Fahriye Evcen’in Gri Şıklığı Sosyal Medyayı Salladı! Karlar İçinde Bir Yıldız: Fahriye Evcen’in Gri Şıklığı Sosyal Medyayı Salladı!
Eşref Rüya’nın Nisan’ı Tanınmaz Halde: Demet Özdemir Eşref Rüya’nın Nisan’ı Tanınmaz Halde: Demet Özdemir "Kaşsız" Modasına Uydu!
Çiçeği Burnunda Gelin Kırmızılar İçinde: Yasemin Kay Allen’dan Balayı Şıklığı! Çiçeği Burnunda Gelin Kırmızılar İçinde: Yasemin Kay Allen’dan Balayı Şıklığı!
Survivor’da Gözyaşları Sel Oldu: Bayhan’ın Hikâyesi Türkiye’yi Ağlattı! Survivor’da Gözyaşları Sel Oldu: Bayhan’ın Hikâyesi Türkiye’yi Ağlattı!
Kerimcan Durmaz Davasında Karar Çıktı: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası! Kerimcan Durmaz Davasında Karar Çıktı: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası!
Ufuk Özkan’dan Ameliyat Öncesi Yürek Burkan Veda Mesajı: Ufuk Özkan’dan Ameliyat Öncesi Yürek Burkan Veda Mesajı: "Hazırım, Umutluyum!"
ÇOK OKUNANLAR
Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti
  • 31-01-2026 10:43

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti

Survivor’da Gözyaşları Sel Oldu: Bayhan’ın Hikâyesi Türkiye’yi Ağlattı!
  • 03-02-2026 11:00

Survivor’da Gözyaşları Sel Oldu: Bayhan’ın Hikâyesi Türkiye’yi Ağlattı!