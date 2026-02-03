Göksel’den Bakü’de Samimi İtiraf: "En Kötü Alışkanlığım, Herkese Bulaştırıyorum!"

Türk pop müziğinin buğulu sesi Göksel, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki konseri öncesi kuliste hayranlarını gülümseten bir paylaşıma imza attı. Haydar Aliyev Sarayı’ndaki dev konserine hazırlanırken makyaj odasından video paylaşan ünlü sanatçı, vazgeçemediği tutkusunu açıkladı.

"Çayım Her Zaman Başrolde"

Saç ve makyaj hazırlıkları sürerken elindeki çay bardağını kadraja alan Göksel, bu alışkanlığını "en kötüsü" olarak nitelendirdi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, şunları söyledi:

Sakinlik Kaynağı: "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım diyebilirim."

"Bulaşıcı" Tutku: Alışkanlığının sadece kendisiyle sınırlı kalmadığını belirten Göksel, "Üstelik bunu herkese bulaştırıyorum. Hatta biliyorsunuz, şarkısını bile yaptım!" diyerek efsaneleşen "Sabır" şarkısındaki çay vurgusuna göz kırptı.

Bakü’de İlk Sahne Heyecanı

Azerbaycanlı hayranlarıyla ilk kez buluşan Göksel, bu toprakların müziğine olan hayranlığını da dile getirdi. "Burası gelmeyi çok istediğim bir yerdi," diyen ünlü popçu, Azerbaycan müziğini yakından takip ettiğini ve bölgedeki dinleyici kitlesinin farkında olduğunu belirtti.