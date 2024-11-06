Göksel genç sevgilisiyle davette! Gülme krizine girdiler

Ünlü şarkıcı Göksel (52), kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi, müzisyen Osman Şahin ile önceki akşam katıldığı bir davette görüntülendi. Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan çift, kameraları görünce utangaç halleriyle dikkat çekti. İlk başta kameralardan çekinen ikili, kısa sürede gülme krizine girerek liseli aşıkları andıran tatlı halleriyle geceye neşe kattı.



Göksel'in, gülmekten konuşamadığı ve sevgilisiyle eğlenceli anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, "Göksel'in enerjisi ve sevgilisiyle olan uyumu harika!" yorumlarında bulunarak ünlü şarkıcıya destek mesajları gönderdi.