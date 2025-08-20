Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı

Göksel, pembe mayosuyla tekne turunda dans ederek “Denizde kız neşesi” paylaşımıyla yaz tatiline renk kattı.

Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı
Yayın Tarihi : 20-08-2025 11:16

Yaz sezonunu enerjik bir şekilde açan ünlü şarkıcı Göksel, tatiline keyifli anlar eklemeye devam ediyor. Ünlü sanatçı, pembe renkli mayosuyla hem güzelliğini hem de neşesini gözler önüne serdi.

Pembe mayosuyla sezon açılışı

Geçtiğimiz günlerde yazı pembe mayosuyla açan Göksel, hayranlarının beğenisini kazanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede ilgi görürken, ünlü şarkıcı tatilini tekne turuyla sürdürdü.

Tekne turunda dans keyfi

Tatilini doyasıya yaşayan Göksel, bu kez tekne turuna çıktı. Yine aynı pembe mayosunu tercih eden şarkıcı, kameralara yansıyan dansıyla dikkat çekti. Denizin ortasında müziğe kendini kaptıran Göksel, enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı.

“Denizde kız neşesi” paylaşımı

Keyifli anlarını sosyal medya hesabında paylaşan Göksel, paylaşımlarına “Denizde kız neşesi” notunu düştü. Tatilinden renkli kareler paylaşmaya devam eden sanatçı, enerjik tarzıyla yaz sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

